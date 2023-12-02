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Замах на Чорну п'ятницю: з'явилися подробиці нападу на ув'язненого американського полісмена Дерека Шовіна

2 грудня, 2023 субота
14:32
Світ Дерек Шовін Джордж Флойд

У американській тюрмі ув'язненому висунули звинувачення в замаху на вбивство після того, як він завдав ножових поранень Дереку Шовіну, колишньому полісмену, визнаному винним у смерті Джорджа Флойда

Про це повідомляє BBC.

Прокурори заявили, що 24 листопада у федеральній в'язниці в Тусоні, штат Аризона, колишній член банди Джон Турскак 22 рази вдарив Шовена саморобним лезом.

Шовін вижив після нападу і перебуває у стабільному стані.

Турскак, колишній член мексиканського мафіозного угруповання, напав на Шовіна в юридичній бібліотеці в'язниці під час обіду. Пізніше він сказав, що планував убивство Шовіна близько місяця через його статус високопоставленого ув'язненого.

Офіцерам в'язниці він сказав, що вбив би Шовіна, якби вони не відреагували швидко, але пізніше заперечував агентам ФБР, що хотів позбавити життя колишнього офіцера.

Згідно з повідомленням прокуратури, 52-річний Турскак сказав агентам ФБР, що напав на Шовіна в Чорну п'ятницю - як називають наступний день після Дня подяки в США - як символ зв'язку з організацією "Життя чорних мають значення" і символом "Чорної руки", що асоціюється з мексиканською мафією.

Згідно з базою даних ув'язнених Бюро в'язниць, Турскак - білий. Він був засуджений до 30 років ув'язнення у 2001 році після того, як зізнався у скоєнні злочинів під час роботи таємним інформатором ФБР.

Що відомо про справу Дерека Шовіна

Наприкінці травня 2020 року в американському Міннеаполісі спалахнули масові протести, що переросли у безлади, через вбивство поліціянтом під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда.

Протести поширилися на всю територію США. Під час заворушень було зафіксовано в тому числі підпали та пограбування магазинів.

21 квітня 2021 року суд присяжних визнав колишнього полісмена з Міннеаполіса Дерека Шовіна винним у ненавмисному вбивстві Джорджа Флойда.

25 червня 2021 року суд США присудив Шовіну 22,5 року ув'язнення за вбивство Флойда у травні 2020 року, яке призвело до масових протестів проти поліцейського свавілля та расової дискримінації.

У суботу, 25 листопада 2023 року, генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еллісон підтвердив, що на Шовіна було скоєно напад у в'язниці в Аризоні.

Кримінал
США
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