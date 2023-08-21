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Замах на заступника голови ДПС: затриманим обрали запобіжні заходи

21 серпня, 2023 понедiлок
14:01
Кримінал Замах на заступника голови ДПСУ

У понеділок, 21 серпня, суд обрав запобіжний засіб підозрюваних у спробі замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Києві.

Зазначається, що підозрювані перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Запобіжні заходи обрали у Солом’янському районному суді Києва.

Двоє спільників можуть провести наступні десять років в ув'язненні.

Затримані у замаху на заступника голови ДПС

Фото: Поліція Києва


Затримані у замаху на заступника голови ДПС

Фото: Поліція Києва

  • 17 серпня двоє чоловіків із біиами намагались здійснити напад на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік Євгена Сокура біля під’їзду його будинку. Згодом нападників затримали. 
Україна
податки
новини Києва
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