Замах на заступника голови ДПС: затриманим обрали запобіжні заходи

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Києві.

Зазначається, що підозрювані перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Запобіжні заходи обрали у Солом’янському районному суді Києва.

Двоє спільників можуть провести наступні десять років в ув'язненні.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва