Замах на заступника голови ДПС: затриманим обрали запобіжні заходи
У понеділок, 21 серпня, суд обрав запобіжний засіб підозрюваних у спробі замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Києві.
Зазначається, що підозрювані перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Запобіжні заходи обрали у Солом’янському районному суді Києва.
Двоє спільників можуть провести наступні десять років в ув'язненні.
Фото: Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
- 17 серпня двоє чоловіків із біиами намагались здійснити напад на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік Євгена Сокура біля під’їзду його будинку. Згодом нападників затримали.
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