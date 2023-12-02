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Ексклюзив

Замість російської "Сили Сибіру - 2", Китай займеться газом з Казахстану, - експосол України в КНР Литвин

2 грудня, 2023 субота
19:36
Економіка росія, Китай

Китай не поспішає з укладанням угоди з Росією щодо другого газопроводу "Сила Сибіру-2", оскільки він має достатньо альтернативних джерел енергії

Про це розповів у етері Еспресо Надзвичайний та Повноважний Посол України в КНР (1999-2001), співголова Українсько-китайської ділової ради Ігор Литвин.

"Щодо "Сили Сибіру-2", то цей план набув актуальності, оскільки Москва має на меті подвоїти свій експорт газу до енергозалежного, як вони вважають, Китаю, щоб компенсувати падіння свого експорту до Європи на початку кривавої війни в Україні. Проте досягти згоди щодо ключових питань, зокрема й ціноутворення, поки що неможливо. Коли Путін був у жовтні в Пекіні, то голова КНР Сі Цзіньпінь висловив сподівання, що будівництво газопроводу Китай - Монголія - Росія досягне суттєвого прогресу якнайшвидше, але офіційно між цими країнами не було нічого домовлено. Було положення в спільній заяві за підсумками березневого візиту Сі до Москви. Там було сказано, що цей газопровід був би дуже гарним інструментом на терені співробітництва між Китаєм та Російською Федерацією, але після того нічого не відбулося", - сказав експерт.

За його словами, очікується, що Китай не потребуватиме додаткового постачання газу до кінця 2030 року, тому Пекін може укласти жорстку угоду щодо ціни на другий трубопровід через Сибір. 

"Китай дуже активний, щоб освоювати газові родовища в Казахстані. Їх там багато і вони досить родючі тому тут маніпулювати може Китай, а не Росія", - заявив Литвин і додав, що Москва досі не попередила, яка буде вартість на газ через трубопровід "Сила Сибіру-2".

Експосол України в КНР нагадав, що Китай розпочав купувати нафту в Ірані та відмовився інвестувати в російські проєкти в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях".

Довідково. "Сила Сибіру-2" (колишній Алтай) - проєктований газопровід між газовими родовищами Сибіру та Сіньцзян-Уйгурським автономним районом на заході Китаю. Там він може з'єднатися з китайським газопроводом Захід-Схід, який доставлятиме газ до Шанхаю.

Як ресурсна база планується використовувати нове велике Чаяндинське нафтогазоконденсатне родовище. У 2022 році до газопроводу мали під'єднати ще одне нове, ще більше - Ковиктинське родовище.

За різними оцінками, попередня вартість проєкту становить 10-13,6 млрд доларів.

  • Крім того, міністр європейських справ Фінляндії Андерс Адлеркрейц вважає, що диверсія на підводному газопроводі Balticconnector на початку жовтня, до якого, ймовірно, причетне китайське судно, навряд була ненавмисною.  
Світ
Росія
Китай
Казахстан
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