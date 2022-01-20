Замість шести кубиків маю шість ящиків пива: Ф'юрі відповів на критику своєї фізичної форми

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Тайсона Ф'юрі, він завжди виглядає ніби перебуває у поганій формі, але на відміну від атлетичного співвітчизника Ентоні Джошуа, досі залишається непереможним.

"Я завжди не у формі. Я ніколи не виглядаю у формі. Але важливий лише двигун. Я завжди використовую Ентоні Джошуа як приклад. Ентоні Джошуа накачаний, але в нього немає найкращого двигуна у світі. Його нокаутують", - сказав Ф'юрі.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) нагадав, що не програє 13 років.

"У мене немає жодних м'язів. Шість кубиків? У мене лише шість ящиків світлого пива у холодильнику. Але я можу битися, я продовжую і продовжую перемагати. Непереможний 32 поєдинки, 13 років. Тож трохи жирка нікому не зашкодить. І добре бути жирним. Я маю бути трохи пухким, це зігріває мене зимовими ночами", - розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що Ентоні Джошуа розглядає можливість дозволити Тайсону Ф'юрі зустрітися з Олександром Усиком.

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