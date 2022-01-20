Замість шести кубиків маю шість ящиків пива: Ф'юрі відповів на критику своєї фізичної форми
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що йому не потрібні рельєфні м'язи для того, аби залишатися непереможним на рингу
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Тайсона Ф'юрі, він завжди виглядає ніби перебуває у поганій формі, але на відміну від атлетичного співвітчизника Ентоні Джошуа, досі залишається непереможним.
"Я завжди не у формі. Я ніколи не виглядаю у формі. Але важливий лише двигун. Я завжди використовую Ентоні Джошуа як приклад. Ентоні Джошуа накачаний, але в нього немає найкращого двигуна у світі. Його нокаутують", - сказав Ф'юрі.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) нагадав, що не програє 13 років.
"У мене немає жодних м'язів. Шість кубиків? У мене лише шість ящиків світлого пива у холодильнику. Але я можу битися, я продовжую і продовжую перемагати. Непереможний 32 поєдинки, 13 років. Тож трохи жирка нікому не зашкодить. І добре бути жирним. Я маю бути трохи пухким, це зігріває мене зимовими ночами", - розповів Ф'юрі.
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Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що Ентоні Джошуа розглядає можливість дозволити Тайсону Ф'юрі зустрітися з Олександром Усиком.
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