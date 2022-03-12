Заморожені Заходом $300 млрд Центробанку РФ зарезервували для відбудови України, - радник президента Устенко

Про це повідомив у ефірі телеканалу Рада радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Президент дав завдання розробити план з відновлення економіки України одразу після того, як буде мир. І там є такі позитивні зрушення, які полягають у тому, що ті кошти, які були заморожені від Центрального банку РФ, - це більше $300 млрд. Вони вже зарезервовані для України", - сказав Устенко.

До цих коштів додаватиметься виручка від продажу арештованих закордонних активів РФ та підсанкційних фізичних осіб.

За словами Устенка, цих коштів вистачить для того, щоб у дуже швидкі, короткі темпи відновити економіку України.



"Ми вже маємо розраховувати на $300 млрд - це ті кошти, які були у Центробанку РФ і які вже заморожені, і вже формується фонд саме для України, який можна буде використовувати саме для відновлення країни", - сказав Устенко

Нагадаємо, раніше сенатори США запропонували заблокувати резерви РФ у золоті.

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