Запобігти подальшим поділам у Європі: очільник МЗС Польщі обговорив із колегами з Німеччини та Франції ризики від Північного потоку-2
Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що необхідно знайти спосіб запобігти тиску Росії на окремі країни після запуску російського газогону Північний потік-2
Про це Рау сказав під час спільної пресконференції з очільниками МЗС Німеччини і Франції у рамках святкування 30-річчя створення Веймарського трикутника, передає "Укрінформ".
Польський міністр зазначив, що попри завершення будівництва газогону громадськість і політичні сили в його країні продовжують негативно ставитися до цього проєкту і наголосив на необхідності нейтралізувати ризики, пов'язані із запуском газогону.
"Я сьогодні теж піднімав це питання під час дискусії між нами і висловив сподівання, яке було підтримане нашими колегами: ми зараз шукатимемо таке рішення, аби через дефіцит безпеки, який створює цей проєкт, не стали можливими подальші поділи в Європі, а також збільшення політичної маніпуляції і здійснення політичного тиску Росією на окремі країни нашої частини Європи", - сказав Рау.
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Очільник МЗС Польщі додав, що країни Веймарського трикутника співпрацюватимуть у цьому. Крім того, Рау зазначив, що під час обговорення українських питань він із німецьким і французьким колегами "із задоволенням сприйняли рішення, прийняті на саміті Кримської платформи".
Веймарський трикутник - неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, започатковане у 1991 році в німецькому Веймарі. У рамках об'єднання проводяться зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і очільників держав.
- Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, "Газпром" планує запустити Північний потік-2 в експлуатацію 1 жовтня.
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