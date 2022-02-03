Запровадження накопичувальних пенсій на держпідприємствах дозволить відпрацювати механізм таких накопичень, – експерт

Про це президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак розповів у програмі "Еспресо: Гаманець" в ефірі Еспресо.TV.



"Уряд на тих підприємствах, де він володіє контрольним пакетом акцій, вводить механізм перерахування частини коштів додатково до зарплати співробітників. Це позитивний момент, адже дозволить відпрацювати механізм, який згодом планується запровадити на всю країну", – сказав він.



Козак підкреслив, що дана ініціатива все ж працюватиме в площині добровільного накопичувального рівня, але за принципом, який планується запровадити для обов’язкового накопичувального рівня пенсійного забезпечення для всіх українців.



"Це ще не обов’язкова система, це все ще добровільні пенсійні накопичення", – вказав експерт.



Нагадаємо, Міністерство соцполітики запропонувало уряду підтримати ініціативу запровадження накопичувальних пенсій на всіх державних підприємствах, де розмір частки держави перевищує 50%. Міністерство пропонує зобов’язати держкомпанії нараховувати 2% від зарплат їхніх співробітників до недержавних пенсійних фондів, де їм будуть відкриті власні пенсійні рахунки.



Мінсоцполітики пропонує зобов’язати держпідприємства включити до своїх фінансових планів на 2023 рік витрати на сплату таких пенсійних внесків.

Зараз в Україні діє перший і третій рівні пенсійного забезпечення – солідарна система та добровільні накопичення у недержавних пенсійних фондах. Україна відкладає введення другого обов’язкового накопичувального рівня з року в рік. Наприкінці минулого року парламентарі анонсували прийняття відповідних законопроектів у 2022 році зі стартом пенсійної реформи у 2023-му.