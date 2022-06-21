Заради зниження залежності: Канада може постачати мінерали і метали дружнім країнам замість Росії і Китаю
Канада готова стати джерелом ключових видів мінеральної сировини, металів та енергії для своїх союзників замість Росії та Китаю
Про це повідомила канадська віце-прем'єрка та міністерка фінансів Христя Фріланд, пише Інтерфакс-Україна.
"Як дружню підтримку ми можемо запропонувати особливо необхідні метали, мінерали та енергію", - сказала вона.
Фріланд підкреслила, що демократії не хочуть залежати від Росії та Китаю в таких важливих поставках.
"Вгадайте, хто має майже всі ці ресурси? Канада", - зазначила вона.
Нагадаємо, Канада, Польща, Словаччина, Нідерланди та Німеччина повідомили про нове озброєння, яке передадуть Україні.
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