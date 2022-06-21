Про це повідомила канадська віце-прем'єрка та міністерка фінансів Христя Фріланд, пише Інтерфакс-Україна.

"Як дружню підтримку ми можемо запропонувати особливо необхідні метали, мінерали та енергію", - сказала вона.

Фріланд підкреслила, що демократії не хочуть залежати від Росії та Китаю в таких важливих поставках.

"Вгадайте, хто має майже всі ці ресурси? Канада", - зазначила вона.

Нагадаємо, Канада, Польща, Словаччина, Нідерланди та Німеччина повідомили про нове озброєння, яке передадуть Україні.

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