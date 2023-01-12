Про це в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "Еспресо" заявив відомий український підприємець і політик Костянтин Жеваго.

"Я, як і всі мої колеги, робимо все, аби цю перемогу пришвидшити. У моєму розумінні є фронт військовий, а є економічний тил, який йому допомагає. Легше всього закрити підприємство, важче в умовах війни втримати його та дати людям змогу жити. Тому ми працюємо – у важких умовах даємо людям можливість мати роботу й отримувати зарплату, сплачувати податки до місцевих бюджетів, звідки, знову ж таки, йдуть зарплати вчителям, до прикладу", – розповів підприємець.

Жеваго відзначив, що підприємства постійно проводять волонтерську роботу та передають на фронт спеціальну техніку, автомобілі, квадрокоптери, броньовані машини швидкої допомоги, автомобілі для ДСНС тощо.

За його словами, допомогу надають не тільки військовим, а й прифронтовим містам, в яких люди намагаються вижити, зокрема Харкову, Кривому Рогу, Миколаєву, Сумам, містам і селам Запоріжжя, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Полтавщини та Київщини. Мова не тільки про продукти, медикаменти та медичне обладнання, пальне, будматеріали, а й про броньовані швидкі, генератори та засоби захисту.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії наші підприємства спрямували на військову та гуманітарну допомогу понад 1 млрд грн. Наприклад, на прохання міської влади Харкова профінансовано виробництво та доставку понад мільйона продуктових наборів для людей, які найбільше потребують такої підтримки. Загальна вартість виготовлення, комплектування та доставки – понад 110 млн грн", – прокоментував Жеваго.

"Зараз найважливіше питання для мене – це перемога у війні. Ми допомагаємо всюди, де можемо. Це моя відповідальність, відповідальність усіх трудових колективів на підприємствах, акціонерів, бо суспільство потребує допомоги, як і військові. Ми не згортаємо і не збираємося скорочувати наші гуманітарні проєкти", – наголосив підприємець.