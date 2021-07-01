Застосували заборонену зброю: минулої доби окупанти в зоні ООС 10 разів порушили режим тиші 

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Біля Золотого-4 окупанти застосовували ручні протитанкові гранатомети.



Поблизу Новоселівки загарбники били зі станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік населеного пункту Новгородське росіяни двічі обстріляли українські позиції з озброєння БМП-1, заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів.



У районі Красногорівки окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів.



Біля населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



На Приазов'ї біля Водяного окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Поблизу Оріхового противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Дрон противника подавили засобами радіолектронної боротьби.



З початку доби 1 липня станом на 7:00 зафіксовано 2 порушення загарбниками режиму припинення вогню: біля населеного пункту Авдіївка російські війська двічі обстріляли українські позиції з 82-мм мінометів і гранатометів різних систем.



Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано.



На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb