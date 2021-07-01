Застосували заборонену зброю: минулої доби окупанти в зоні ООС 10 разів порушили режим тиші
У середу, 30 червня, російські війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил 10 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Біля Золотого-4 окупанти застосовували ручні протитанкові гранатомети.
Поблизу Новоселівки загарбники били зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Новгородське росіяни двічі обстріляли українські позиції з озброєння БМП-1, заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів.
У районі Красногорівки окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів.
Біля населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На Приазов'ї біля Водяного окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Оріхового противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Дрон противника подавили засобами радіолектронної боротьби.
З початку доби 1 липня станом на 7:00 зафіксовано 2 порушення загарбниками режиму припинення вогню: біля населеного пункту Авдіївка російські війська двічі обстріляли українські позиції з 82-мм мінометів і гранатометів різних систем.
Бойових втрат серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано.
На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе