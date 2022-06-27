Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"Росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву. Ракети били й по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасах. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині, в Сумській області, і на Донбасі, на півдні нашої держави. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Усім, хто був поранений, надається вся необхідна допомога", - додав Зеленський.

Він сказав, що частину ракет збито.

"Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі. Затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження – це насправді запрошення для Росії бити знову й знову", - зазначив президент.

Зеленський додав, що росіян треба бити з усієї сили, "щоб вони не думали, що можуть тиснути й когось переграти"

"Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети – це за одну лише суботу, за 24 години. Вони – про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери «Великої сімки», які саме сьогодні зібралися в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо", - сказав він.

За словами Зеленського, це можливо, тільки якщо Україна отримає все те, що потребує - зброю, фінансову підтримку і санкції проти Росії.

"Інакше в цій війні не може бути. Бо саме тут - у небі над Києвом, у морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області - ось де вирішується, яким буде життя у Європі надалі. Саме у нас, в Україні, і ніде більше. Звичайно, немає в Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя", - підсумував президент.