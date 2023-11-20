Завершено планові ремонти на українських АЕС: усі енергоблоки працюють на повну

Про це повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.

"Масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях, яка тривала кілька місяців, завершено ще до початку зими. І це надзвичайно важливо, адже саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії. Це найбільш стійка та стабільна генерація, яка дала можливість вистояти нашій енергосистемі минулої зими. І впевнений: так буде і цього опалювального сезону", - сказав міністр.

Він відзначив професійну роботу енергетиків, зокрема атомників, які працювали з випередженням графіків.

Також Галущенко нагадав, що українські АЕС перевели з російського палива на ядерне паливо від Westinghouse.