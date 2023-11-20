Завершено планові ремонти на українських АЕС: усі енергоблоки працюють на повну
В Україні завершили планові ремонтні роботи на українських АЕС. Усі енергоблоки, розташовані на підконтрольній території, працюють на повну потужність
Про це повідомив очільник Міненерго Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.
"Масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях, яка тривала кілька місяців, завершено ще до початку зими. І це надзвичайно важливо, адже саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії. Це найбільш стійка та стабільна генерація, яка дала можливість вистояти нашій енергосистемі минулої зими. І впевнений: так буде і цього опалювального сезону", - сказав міністр.
Він відзначив професійну роботу енергетиків, зокрема атомників, які працювали з випередженням графіків.
Також Галущенко нагадав, що українські АЕС перевели з російського палива на ядерне паливо від Westinghouse.
- У вересні цього року відбулось перше завантаження палива Westinghouse у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС.
- На початку листопада Міненерго повідомляло, що в Україні вперше провели перевірки енергоблока АЕС за західними стандартами.
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