Завтра у Гаазі Україна викриє велику брехню, - уповноважений від України у Міжнародному суді ООН
7 березня українська делегація виступить у Міжнародному суді ООН у Гаазі у справі щодо звинувачення проти Росії у вчиненні геноциду
Про це повідомив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, який разом з директоркою департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Оксаною Золотарьовою уповноважений представляти Україну у Міжнародному суді ООН. Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Разом з іншими колегами і друзями, а також нашими юридичними радниками ми сформували потужну фактичну доказову базу, що доводить абсурдність заяв Росії про те, що вона діє з метою запобігання геноциду та покарання за нього. Це є прямим порушенням Росією Конвенції про геноцид 1948 року", — заявив Кориневич.
Таким чином, завтра українська сторона виступатиме в Гаазі та викриє велику брехню, яка лежить в основі агресії Росії проти України, - стверджує Кориневич. Зокрема, буде представлено, що позов України є прийнятним і Міжнародний суд ООН має повноваження видати наказ про застосування тимчасових заходів і повинен це зробити невідкладно.
- Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.
- Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.
- Гаазький трибунал почав розслідування воєнних злочинів Росії проти України.
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