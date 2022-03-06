Завтра у Гаазі Україна викриє велику брехню, - уповноважений від України у Міжнародному суді ООН

Про це повідомив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, який разом з директоркою департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Оксаною Золотарьовою уповноважений представляти Україну у Міжнародному суді ООН. Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Разом з іншими колегами і друзями, а також нашими юридичними радниками ми сформували потужну фактичну доказову базу, що доводить абсурдність заяв Росії про те, що вона діє з метою запобігання геноциду та покарання за нього. Це є прямим порушенням Росією Конвенції про геноцид 1948 року", — заявив Кориневич.

Таким чином, завтра українська сторона виступатиме в Гаазі та викриє велику брехню, яка лежить в основі агресії Росії проти України, - стверджує Кориневич. Зокрема, буде представлено, що позов України є прийнятним і Міжнародний суд ООН має повноваження видати наказ про застосування тимчасових заходів і повинен це зробити невідкладно.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН.

Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти РФ через можливі воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

Гаазький трибунал почав розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

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