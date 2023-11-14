Збірна Еритреї знялася з відбору на ЧС-2026: влада боїться втечі футболістів, - ЗМІ

Про це пише "Суспільне. Спорт".

Еритрея взяла участь у жеребкуванні відбіркового турніру. Та потрапила до однієї групи з чинним півфіналістом Мундіалю Марокко та володарем південно-африканського Кубка КОСАФА Замбією, серед інших команд.

Натомість еритрейська збірна передчасно знялася з відбору за рішенням місцевої футбольної федерації, пише The Guardian.

Журналісти повідомляють, що в Еритреї побоюються втечі футболістів з табору збірної та пошуку ними політичного прихистку за кордоном.

Через відсутність в країні стадіону, що відповідає вимогам Африканської конфедерації футболу для організації міжнародних матчів, збірна Еритреї змушена проводити всі свої матчі за кордоном.

Після підготовки до матчів члени футбольної федерації Еритреї спробували переконати членів уряду відпустити збірну на відбіркові поєдинки. Але запити відкинув Земеде Текле, державний комісар з питань культури та спорту.

З 2009 року понад 60 місцевих футболістів скористалися виїзними матчами для втечі від режиму президента Ісаяса Афеверкі. Розслідувачі ООН у своєму звіті від 2015 року дійшли висновку, що місцева влада систематично порушує права людини в країні та застосовує "тоталітарну практику".

"Це розбиває серце. Вони вбивають футбол в Еритреї. Гравцям нелегко вимагати пояснень. За протести можуть ув'язнити. Можна лише сидіти й чекати на рішення [посадовців]", — пояснив один зі співрозмовників The Guardian.

Відзначимо, що свій останній офіційний матч національна команда провела в грудні 2019 року — проти Уганди (0:3) у фіналі Кубка КЕСАФА.

Останній матч збірної датований 2020 роком, коли еритрейці зустрічалися із Суданом у товариському поєдинку. Через відсутність матчів збірна наразі не проходить до світового рейтингу ФІФА.

Еритрейська федерація стала членом ФІФА у 1998 році. Відтоді п'ять разів брала участь у кваліфікації Мундіалю, але не проходила до фінальної частини, зокрема й на ЧС-2022 у Катар