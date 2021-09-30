Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Збори “слуг” у Трускавці: журналістка заявила, що начальник поїзда пересадив її з вагону з нардепами

Збори “слуг” у Трускавці: журналістка заявила, що начальник поїзда пересадив її з вагону з нардепами

30 вересня, 2021 четвер
21:35
Суспільство

Журналістка заявила, що попри куплений квиток начальник поїзда, який їде у Трускавець, пересадив її у інший вагон. У вагоні, з якого її висадили, були нардепи-”слуги”

Про це журналістка Ганна Стешенко написала у Facebook.

“Трускавець-2. На старті вже весело. Ми заздалегідь купили квитки на потяг "Київ-Трускавець". З нашим "щастям" ми потрапили у вагон з "Слугами народу". Зайняли місця, як то кажуть, згідно з купленими квитками. І тут. Та-дам. Приходять два нардепи (прізвищ називати не буду). І як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця. Далі - більше. Прибігає начальник потягу і тремтячими руками показує телеграму. У ній - "Про пересадку пасажирів. У зв'язку з ОГП". У результаті нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними”, - пише журналістка.
 

Читайте також: Кравчук: "Слуги" самостійно платитимуть за поїздку до Трускавця

  • 22 вересня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що на початку жовтня відбудеться "велике засідання монобільшості із запрошеними колегами". "В першу чергу, звичайно, це наш політичний лідер Володимир Зеленський і його команда. Тобто, будуть і представники Офісу президента, відповідальні за конкретні напрямки. Це, звичайно, уряд - в повному складі будемо запрошувати", - сказав він.

 
відставка
нардепи
Трускавець
поїзд
Слуга Народа
Читайте також:
"голосування" жителів ОРДЛО
29 вересня, 2021 середа
СБУ заявила про перехоплення телефонних розмов щодо фальсифікацій на виборах до Держдуми РФ в ОРДЛО
карантин
29 вересня, 2021 середа
Радуцький назвав області, в яких можуть посилити карантин у найближчі тиждень-два
Олександр Усик
29 вересня, 2021 середа
Промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.48
    Купівля 26.48
    Продаж 26.7
  • EUR
    Купівля 30.63
    Продаж 31.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
30 вересня
22:09
Семен Семенченко
Семенченка перевели з ізолятора СБУ до Лук'янівського СІЗО
21:45
"Легія" - "Лестер"
Польська "Легія" сенсаційно перемогла "Лестер" у Лізі Європи
21:44
вакцинація
Подібна до Pfizer або Moderna: в Україні розробляють власну COVID-вакцину
21:35
"Зоря" - "Рома"
"Рома" розгромила "Зорю" у Лізі конференцій
21:21
Паспорт громадянина України у додатку "Дія"
Україна планує спростити процедуру видачі першого паспорта для дітей з окупованих територій, - Резніков
21:10
Ентоні Джошуа
Я засвоїв урок, - Джошуа підсумував свій бій з Усиком
20:57
Дар'я Білодід
Призери Олімпіади-2020 Беленюк та Білодід влаштували поєдинок. Відео
20:56
Телеканал "НАШ"
Через заяву Мураєва про "геноцид проти українців з боку ЄС": телеканал "НАШ" може залишитись без ліцензії
20:30
Норка
Перша в ЄС: Фінляндія почне вакцинувати норок від коронавірусу
20:29
Кріштіану Роналду
Роналду пояснив, чому він повернувся у "Манчестер Юнайтед"
20:22
30 вересня на Донбасі загинув десантник з Дніпропетровщини
20:12
Сергій Никифоров
Зеленський та Разумков мають нормальні відносини, - Никифоров
19:50
ОРДЛО
Окупанти повернули комендантську годину в ОРДЛО
19:40
У поліції пояснили, як перевірятимуть COVID-сертифікати
19:31
Київ
У Києві проведуть військовий забіг 10 жовтня
19:18
Артем Мілевський
Мілевський розповів про що в своїй кар'єрі шкодує найбільше
19:09
Дмитро Разумков
Одного було замало: до Ради надійшло друге звернення щодо відставки Разумкова
18:44
COVID-сертифікати
У МОЗ розповіли куди звертатися у разі виявлення підробки COVID-сертифікатів
18:44
"Зоря"
"Зоря" - "Рома": склади команд на топ-матч Ліги конференцій
18:33
Джошуа, Хірн та Усик
Промоутер Джошуа заговорив про проведення повторного бою з Усиком в Україні
18:30
У роботі "Монобанку" стався збій
18:23
Мали піти на ремонт локомотивів: СБУ викрила схему розкрадання 1,7 млн грн Укрзалізниці
17:52
ООС
День у зоні ООС: окупанти чотири рази порушили "тишу", загинув український військовий
17:45
Владлен Юрченко
"Десна" оголосила про трансфер ексфутболіста "Байєра"
17:32
Наталка Діденко
В Україну йдуть штормовий вітер, заморозки і ранкові тумани, - синоптик Наталка Діденко
17:29
"Зоря"
"Зоря" - "Рома": букмекери знецінили шанси українців проти італійського топ-клубу
17:15
ремонт дороги
СБУ викрила розкрадання 3 млн грн на будівництві доріг у Херсонській та Черкаській областях
17:12
Дмитро Разумков
У Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова
17:06
Нафтогаз
АМКУ дозволив Нафтогазу отримати в управління "Донецькоблгаз"
16:52
Система автоматичного вагового контролю
З 1 жовтня власники фур почнуть отримувати штрафи за перевантаження
16:45
Оновлено
На Одещині чоловік вчинив стрілянину з рушниці на вулиці, поліція провела спецоперацію
16:32
Віктор Ляшко
Осіб, які уникають обов'язкової вакцинації, відсторонять від роботи на час карантину без збереження зарплати, - Ляшко
16:31
карта з "російським" Кримом
Телеканал "Дом" показав карту з "російським" Кримом: Нацрада оголосила попередження
16:09
Дмитро Разумков
Разумков: Президент повинен йти на один термін
16:01
Укрзалізниця
Україна 10 жовтня відновить залізничне сполучення з Польщею
16:00
Міністерство фінансів
Мінфін погасив останній випуск єврооблігацій під гарантії США на $1 млрд
15:55
Віктор Ляшко
Говорити про наближення "червоного" рівня небезпеки за розповсюдженням COVID-19 поки зарано, - Ляшко
15:51
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
Ф'юрі порадив Джошуа, як перемогти Усика в реванші
15:50
Емінем
Репер Емінем відкрив ресторан спагеті та сам видав перші замовлення
15:37
пенсія
Накопичувальні пенсії: у Нацкомісії з цінних паперів розповіли, як гарантуватимуть захист вкладів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV