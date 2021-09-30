Збори “слуг” у Трускавці: журналістка заявила, що начальник поїзда пересадив її з вагону з нардепами

Про це журналістка Ганна Стешенко написала у Facebook.

“Трускавець-2. На старті вже весело. Ми заздалегідь купили квитки на потяг "Київ-Трускавець". З нашим "щастям" ми потрапили у вагон з "Слугами народу". Зайняли місця, як то кажуть, згідно з купленими квитками. І тут. Та-дам. Приходять два нардепи (прізвищ називати не буду). І як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця. Далі - більше. Прибігає начальник потягу і тремтячими руками показує телеграму. У ній - "Про пересадку пасажирів. У зв'язку з ОГП". У результаті нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними”, - пише журналістка.



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