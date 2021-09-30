Збори “слуг” у Трускавці: журналістка заявила, що начальник поїзда пересадив її з вагону з нардепами
Журналістка заявила, що попри куплений квиток начальник поїзда, який їде у Трускавець, пересадив її у інший вагон. У вагоні, з якого її висадили, були нардепи-”слуги”
Про це журналістка Ганна Стешенко написала у Facebook.
“Трускавець-2. На старті вже весело. Ми заздалегідь купили квитки на потяг "Київ-Трускавець". З нашим "щастям" ми потрапили у вагон з "Слугами народу". Зайняли місця, як то кажуть, згідно з купленими квитками. І тут. Та-дам. Приходять два нардепи (прізвищ називати не буду). І як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця. Далі - більше. Прибігає начальник потягу і тремтячими руками показує телеграму. У ній - "Про пересадку пасажирів. У зв'язку з ОГП". У результаті нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними”, - пише журналістка.
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- 22 вересня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що на початку жовтня відбудеться "велике засідання монобільшості із запрошеними колегами". "В першу чергу, звичайно, це наш політичний лідер Володимир Зеленський і його команда. Тобто, будуть і представники Офісу президента, відповідальні за конкретні напрямки. Це, звичайно, уряд - в повному складі будемо запрошувати", - сказав він.
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