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5 міфів про зміцнення та послаблення імунітету, у які ви досі вірите

Олена Чернінька
30 липня, 2024 вiвторок
18:29
Здоров'я імунітет

Імунна система - це органи та клітини, які різняться своїми ролями та злагоджено співпрацюють між собою

Зміст

Слово "імунітет" перекладається з латинської, як "захищений". Сам імунітет - це велика сукупна система механізмів, токсинами тощо.

Імунітет буває двох видів - вроджений і набутий. Перший передається спадково, другий - створюється завдяки перенесеним хворобам чи після вакцинації.

Міф №1. Імунна система і стрес

В народі ходить міф, наче будь-який стрес послаблює нашу імунну систему. Але це не завжди так. Адже існує вроджений імунітет, на який гострий стрес аж ніяк не впливає. І лиш набутий імунітет може реагувати на гострий стрес. З хронічним стресом наша імунна система призвичаюється жити. Та все ж, потужний стрес тривалої дії супроводжується значною активацією стрес-системи, він може викликати імуносупресію аж до появи імунодефіцитного стану, що може призвести до пригнічення різних ланок імунітету

стрес

Фото: wayhomestudio на Freepik

 

Міф №2. Імунна система та обливання холодною водою

В народі шириться міф, що обливання крижаною водою та пірнання взимку в ополонку добре впливають на імунну систему. Регулярними обливаннями можна активувати окремі ланки вродженого імунітету, а можна й простудитись та спровокувати запалення. Та все ж, почергове обливання холодною й гарячою водою, щоденні обтирання — це також добре, але всі процедури мають виконуватися спочатку послідовно й поступово, а вже потім - систематично.

 обливання

Фото: drobotdean на Freepik

Міф №3. Імунна система та антибіотики

Ходять в народі чутки, що антибіотики послаблюють імунітет. В деякій мірі це так. Та все ж антибіотики необхідні для якісної ліквідації бактеріальних інфекцій. Лікар, який призначає їх, повинен спочатку добре оглянути пацієнта й підібрати саме ті антибіотики, які ідеально підходять конкретному пацієнтові. антибіотики

Фото: freepik

Міф №4. Імунна система та грудне вигодовування

Грудне вигодовування налагоджує імунну систему дитини. Грудне вигодовування немовляти - добре для імунітету. Але цього абсолютно недостатньо, щоб перекрити появу будь-якої хвороби. Та все ж, трансплацентарний (материнський) імунітет зберігається у новонародженого до чотирьох місяців, а за грудного вигодовування — до пів року. Далі дитина починає самотужки захищатися від вірусів та інфекцій.

 мати

Фото: freepik

Міф № 5. Імунна система та антибактеріальне мило 

Чутки про систематичне миття тіла антибактеріальним милом говорять, що таке мило підтримує нашу імунну систему. Та це не стовідсотково так. Антибактеріальне мило скоріш не корисне, аніж навпаки. Протибактерійні речовини знищують нормофлору шкіри. А його регулярне використання скоро стає звичним для усіх бактерій, і вони перестають на нього реагувати.

 мило

Фото: fabrikasimf на Freepik

Які існують дієві засоби підвищення імунітету?

  1. Повноцінний сон 

  2. Споживання овочів, фруктів, олій та правильне харчування загалом

  3. Фізичні навантаження 

  4. Відмова від алкоголю та тютюну

  У матеріалі використані джерела: ВВСsmartmedicalcenterdila.ua, bsmu.edu.ua.

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