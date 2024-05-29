Кардіологи не рядять їх вживати: продукти, що шкодять серцю

Ми звикли до швидких перекусів, жирних та солодких продуктів, не замислюючись про їх вплив на організм. Деякі з них можуть стати справжніми вбивцями для нашого серця, сприяючи розвитку гіпертонії, атеросклерозу та інших хвороб серця. У цій статті ми розглянемо найбільш шкідливі для серцево-судинної системи продукти, яких варто уникати або споживати з великою обережністю, щоб зберегти здоров’я та довголіття.

Продукти, які мають шкідливий вплив на серце

Серце є одним із найважливіших органів нашого тіла, а його здоров'я безпосередньо залежить від нашого способу життя та харчування. Неправильний вибір продуктів може призвести до низки серйозних проблем. У цій статті ми розглянемо продукти, які негативно впливають на серце та пояснимо, чому їх слід уникати або споживати в обмеженій кількості.

Трансжири

Трансжири є одним з найбільш небезпечних видів жирів для серця. Вони підвищують рівень "поганого" холестерину (LDL) і знижують рівень "хорошого" холестерину (HDL), що збільшує ризик розвитку атеросклерозу та серцевих нападів.

Трансжири часто присутні у випічці (пончики, печиво та інше), маргарині, фаст-фуді, снеках та деяких готових продуктах. Завжди перевіряйте етикетки на наявність гідрогенізованих олій, які є основним джерелом трансжирів.

Доктор Росмі Барріос в інтерв'ю виданню express.co.uk також додав, що варто замінювати ці продукти на корисні відповідники: "Замість трансжирів вибирайте більш корисні жири, такі як мононенасичені та поліненасичені жири, що містяться в оливковій олії, авокадо та жирній рибі, такій як лосось".

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Оброблені м'ясні продукти

Оброблені м'ясні продукти, такі як ковбаси, сосиски, бекон та інше, містять велику кількість солі, насичених жирів та нітратів. Вони можуть збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і гіпертонії.

Доктор Елізабет Клодас, кардіолог із Міннеаполісу, розповіла виданню Huffington Post, що вона ніколи не їсть сосиски на сніданок. "У них багато натрію (що сприяє підвищенню кров’яного тиску), і вони є багатим джерелом насичених жирів, які підвищують рівень холестерину", — пояснює кардіологиня. Крім того, вона також зазначила, що всі оброблені м'ясні продукти, включно з ковбасами, шинкою та беконом, було внесено ВООЗ до переліку канцерогенів.

Віддайте перевагу свіжому м'ясу та рибі, готуючи їх без зайвих жирів та надмірності в солі. Замініть оброблені м'ясні продукти на нежирні білкові джерела.

Червоне м'ясо

Насправді повністю відмовлятися від вживання червоного м'яса не потрібно, його варто обмежувати в раціоні. Через велику кількість насичених жирів, воно здатне підвищити ризик розвитку хвороб серцево-судинної системи, ракових клітин, діабету та інших захворювань.

Однак, лікарка-дієтологиня Наталія Самойленко в "Сніданку з 1+1" пояснила, що варто знати міру. Ці види м'яса мають право на існування у збалансованому раціоні. Безпечно вживати його один раз на тиждень, а норма у готовому вигляді для жінок становить приблизно 100-120 г, для чоловіків - 150 г.

До червоного м'яса відносять: яловичину, телятину, свинину, баранину, козяче м'ясо, конину та деякі види дичини. Зменшіть споживання цих видів м'яса, замінивши їх нежирними відповідниками, такими як курка, качка, кролик, індичка або риба.

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Печінка

Печінка може бути частиною здорового харчування, але існують певні нюанси, які слід враховувати. Печінка містить високу концентрацію вітамінів та фолієвої кислоти. Вона також багата на залізо, цинк, мідь і селен. Однак, це головний "фільтр" як людського, так і тваринного організму, тому вона може містити багато токсинів.

Крім того, цей субпродукт є джерелом холестерину, який негативно впливає на всю серцево-судинну систему. Доктор Елеонора Левін, кардіолог із університету Стенфорда, розповіла, що не вживає цей продукт зовсім: "Печінка — це червоне м’ясо, в якому забагато жиру. У дитинстві я вживала в їжу рубану печінку, та коли стала кардіологом, взагалі її не вживаю".

Їжа смажена у фритюрі

Смажена у фритюрі їжа часто готується в оліях, багатих на насичені жири та трансжири, що сприяє підвищенню рівня "поганого" холестерину (LDL). Це збільшує ризик розвитку атеросклерозу та багатьох серцевих захворювань. Низка шкідливих сполук утворюються під час горіння олії, що можуть бути канцерогенними.

Крім того, така їжа має високу калорійність через велику кількість олії, що використовується для приготування. Це може призвести до надмірного збільшення ваги, що також є фактором ризику для серцево-судинних захворювань.

"Регулярне вживання смаженої їжі підвищує ризик серцевих недуг та інсульту, оскільки збільшує кількість насичених і трансжирів в організмі", — пояснює кардіолог Санджай Маніар із Х’юстона.

Натомість, лікар радить готувати продукти на грилі або запікати. Такий спосіб приготування збереже смак та користь продуктів, але не буде збільшувати калорійність.

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Що ще шкідливо для серця?

Надмірне споживання цукру може призвести до ожиріння, діабету 2 типу і підвищення рівня тригліцеридів, що є факторами ризику для серцево-судинних захворювань.

Цукор у великій кількості міститься в солодких напоях, кондитерських виробах, деяких йогуртах і оброблених продуктах. Слід обмежити їх споживання та звертати увагу на приховані джерела цукру в продуктах.

Надмірне споживання солі також може призвести до підвищення артеріального тиску, що створює додаткове навантаження на серце і збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Здорове серце — це результат свідомого вибору і правильного харчування. Обирайте свіжі, натуральні продукти, багаті на корисні речовини та дотримуйтесь здорового способу життя, щоб серце залишалося сильним і здоровим протягом усього життя.