Програма "Доступні ліки": майже 4,5 млн українців отримали медикаменти безкоштовно або з доплатою, - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

У 2023 році програмою реімбурсації "Доступні ліки" скористалися 2,17 млн пацієнтів. Зараз вона містить 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання, а по всій країні функціонують близько 14 тис. аптек, які отримують відшкодування повної або часткової вартості ліків.

"За понад 5 років роботи програма "Доступні ліки" довела свою потрібність. Цей той інструмент, який дозволяє підтримати українців та зробити лікування більш доступним. Результати дослідження, проведеного за сприяння Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), демонструють, що з майже 80% пацієнтів, які скористалися програмою, відзначають, що їх витрати на лікування зменшились. Наступний етап, над яким ми активно працюємо — територіальна доступність програми: щоб отримати ліки в межах програми можна було і у віддалених громадах, тобто сільській місцевості та прифронтових територіях. Для цього уряд створив умови для роботи мобільних аптек: перша днями вже запрацювала на Харківщині. Сподіваюсь, що все більше представників аптечного ринку долучатиметься до цієї ініціативи, і з часом вони працюватимуть по всій країні. Також працюємо з Укрпоштою щодо запуску пілотного проєкту", — розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Відповідно до цього дослідження, більше 80% пацієнтів користуються програмою понад рік.

Ті респонденти, які мають досвід використання програми 2 роки та більше, зазначають про позитивні зміни, зокрема про наявність електронних рецептів, розширеного списку лікарських засобів та зручність придбання повного курсу лікування одночасно.

В установі додають, що 80% опитаних відчули зменшення витрат на лікування, використовуючи програму, а 77% лікарів вважають, що "Доступні ліки" покращили доступ пацієнтів до необхідних медикаментів.

У МОЗ нагадали, що програму "Доступні ліки" запровадили у 2017 році. Вона дає можливість пацієнтам отримувати недорогі або безкоштовні ліки.