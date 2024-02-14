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Вода з медом: користь та шкода напою для здоров'я

14 лютого, 2024 середа
15:00
Здоров'я Вода з медом

Вода з медом часто позиціонується як цілком корисний напій, який має ряд переваг для здоров'я людини. Проте насправді усе не так однозначно

Вживання медової води має як позитивні, так і негативні аспекти. У цій статті ми розглянемо як користь, так і можливі шкідливі ефекти від вживання води з медом, щоб ви могли зробити обґрунтований вибір на користь свого здоров'я.

Мед: склад та властивості

Для того, щоб говорити про користь та шкоду від продукту, потрібно розуміти, з чого він складається. Мед - це натуральний продукт, який виробляють бджоли з нектару квіток. Він має антибактеріальні, протизапальні та антиоксидантні властивості, що робить його корисним для здоров'я. Мед використовують у нетрадиційній медицині як протизастудний засіб, для зняття запалення, а також для загоєння ран.

Мед може відрізнятися за смаком, мати різну густину та колір. Він складається переважно з вуглеводів - глюкози та фруктози, а також містить воду, мінеральні речовини, амінокислоти, вітаміни та ферменти. Точний склад може змінюватися в залежності від того, з яких квітів зібрано нектар, від умов збору та обробки меду.

Відповідно до даних дослідження 2016 року, мед складається з таких речовин (усереднені значення):

  • фруктози: 38,19%
  • глюкози: 31,28%
  • води: 17,2%
  • мальтози: 7,31%
  • сахарози: 1,31%
  • інші складні цукри: 1,5%
  • інші складники (білки, органічні кислоти, вітаміни, мінерали тощо): 3,1%

У 100 грамах меду близько 300 кілокалорій, а у порції (чайній ложці) – 20 ккал. Хоча мед переважно складається з цукрів, він також має інші складові, які роблять його корисним для організму.

Фото: Freepik

Чому варто пити воду з медом?

Воду з медом часто споживають для покращення загального здоров'я. У матеріалі Фактів ICTV сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк зазначила: "Люди, які зроблять медову воду постійним елементом свого способу життя, отримають масу вигод від такого рішення: від очищення організму до позбавлення від зайвих кіло". Загалом, медова вода може мати такі корисні властивості:

  • Енергетичний заряд. Мед містить природні цукри, які можуть надати організму енергії, а вода допомагає швидше всмоктувати ці цукри, тому такий напій інколи називають "слабким енергетиком".
  • Мед має антибактеріальні властивості, які можуть допомогти боротися зі шкідливими мікробами, паразитами та шлаками в організмі, особливо в комбінації з водою, яка також допомагає виводити ці токсини. Медова вода має позитивний вплив на мікробіом кишківника та покращення функції нирок.
  • Підтримка імунної системи. Завдяки вмісту антиоксидантів та мікроелементів, така солодка вода може допомогти в підтримці імунної системи та має заспокійливий ефект для подразненого горла або надокучливого кашлю.

Звісно, ефект від води з медом може варіюватися залежно від індивідуальних особливостей кожної людини та конкретних обставин.

Вода з медом: негативні аспекти

Воду з медом, незважаючи на свої корисні властивості, слід вживати з обережністю, оскільки існують деякі негативні аспекти, які варто врахувати.

Оскільки мед містить велику кількість цукру, зокрема фруктози та глюкози, він може бути дуже небезпечним для людей з діабетом, подагрою, дисліпідемією або тим, хто має надмірну вагу. Він досить калорійний та швидко всмоктується в кров, підвищуючи рівень цукру. "Та це в будь-якому разі калорії. Особливо, якщо  йдеться про вживання води з медом натще, адже мед є швидким вуглеводом, який починає всмоктуватися в ротовій порожнині та досить швидко викликає відчуття голоду" – розповіла дієтологиня Тетяна Антофійчук у матеріалі "УП. Життя". Лікар також зазначила, що ті, хто має не мають звички пити звичайну чисту воду, можуть додавати мед для покращення смаку. Однак така солодка вода не має значної користі для організму.

Крім того, дієтологиня Тетяна Лакуста на особистій сторінці в Instagram зазначила, що дітям віком до одного року бажано повністю виключити мед з раціону. Таке обмеження пов'язано з тим, що при неправильному зберіганні або виготовленні цього продукту він може сприяти розвитку плісняви або стати джерелом бактерій, зокрема, спор клостридій, які викликають ботулізм.

У деяких людей споживання меду може викликати алергічні реакції, особливо це стосується тих, хто має алергію на пилок квітів.

Фото: Pinterest

Чи варто пити воду з медом натще?

Це питання досить дискусійне, адже думки спеціалістів сильно розходяться. Так, терапевт Людмила Сердюк радить пити воду з медом вранці перед сніданком та ввечері перед сном для стимулювання обміну речовин та очищення організму. Вона рекомендує робити розчин у пропорції одна чайна ложка меду на склянку води.

Цю думку підтверджують спеціалісти Центру Сімейної медицини. На своєму веб-порталі вони стверджують, що збалансоване споживання цього напою може допомогти у підтримці нормального обміну речовин та знижувати апетит до солодкого, що сприяє контролю ваги.

Однак варто зауважити, що інші люди можуть відчувати дискомфорт від вживання меду натщесерце. Крім того, важливо враховувати, що мед з водою швидко всмоктується в кров, що призводить до стрибку інсуліну. Тетяна Лакуста пояснює, що цей ефект не є позитивним для організму. Вона наголошує, що вже до сніданку апетит буде не таким вираженим та ви з'їсте меншу порцію. Однак, дуже швидко відчуєте голод та почнете робити перекуси.

Тому, дослухайтеся до свого організму та проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом, щоб визначити, чи підходить цей метод саме вам.

Теги:
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