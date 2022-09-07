Коротку відповідь вона поширила через твітер.

"Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби – завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни – війна закінчиться. Роджере Вотерсе, вам варто просити миру в президента іншої країни", – заявила перша леді.

Нагадаємо, 5 вересня Роджер Вотерс адресував їй повідомлення, в якому закликав до "припинення бійні" в Україні, зокрема, розкритикувавши надання Заходом зброї українській армії. Вотер закликав зупинити "громадянську війну на сході" та визнати "автономію" Донецька й Луганська (вочевидь, маючи на увазі незаконні збройні угруповання "ЛНР" і "ДНР").

Вотерс також розкритикував попередню заяву Зеленської, яка закликала до підтримки України, і порівняв надання зброї Україні із "додаванням пального у вогонь".

Проте у кінці заявив, що може помилятись і просив пояснити йому, якщо це так.

Відзначимо, що це не перша проросійська заява музиканта. У серпні 2018 року Вотерс заявив російському виданню "Известия", що окупований Севастополь "дуже важливий для Росії і росіян", і Росія нібито "має права на це" місто згідно із "безліччю договорів і паперів". Він також назвав Революцію гідності "зміною влади в Україні, спланованою Вашингтоном".

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