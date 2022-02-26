Зеленський присвоїв саперу Віталію Скакуну посмертно звання Героя України

Про присвоєння нагороди Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні, передає Еспресо.TV.



"Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти – посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, український матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст разом із собою, щоб дати побратимам час організувати оборону

Віталію Скакуну було лише 25 років. Він родом з Бережан Тернопільської області, а навчався і служив на Львівщині.

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