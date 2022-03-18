Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Зеленський: Атакуючи нас, окупанти знищать усе, чого досягли за минулі 25 років

Зеленський: Атакуючи нас, окупанти знищать усе, чого досягли за минулі 25 років

18 березня, 2022 п'ятниця
15:57
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія заплатить за напад на Україну. Федерація знищить усе, чого її суспільство досягло за минулі 25 років і поверне країну у "лихі 90-ті"

Про це він розповів у своєму відеозверненні. 
 



Очільник держави заявив, що окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України. Президент виказав свою впевненість у тому, що вони, атакуючи українців, знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років.

"І повернуться туди, звідки почали колись підніматися, – як то кажуть, у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави. Такою буде для Росії ціна війни проти України. Це для них буде падінням, болючим падінням. І вони це відчують навіть попри "опіум для народу" від телевізійних пропагандистів. Несправедлива та агресивна війна завжди має високу ціну для агресора", – заявив Зеленський.
  • Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що Путін може погрожувати використати ядерну зброю проти країн Заходу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Володимир Зеленський
військові новини
війна новини
Читайте також:
Урядовий літак Росії
17 березня, 2022 четвер
Відразу 7 літаків Путіна 17 березня вилітали на схід Росії й повернулись у Москву, - ВВС
Одеса
18 березня, 2022 п'ятниця
В Одесі лунають вибухи, - Суспільне
Олаф Шольц
17 березня, 2022 четвер
"Це війна Путіна": Шольц закликав німців не бити та не ображати росіян
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.52
    Продаж 33.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
18 березня
17:03
Олег Скрипка
"Кажи слова: Слава Україні! Героям Слава!" Олег Скрипка написав пісню-кричалку
16:57
Тарас Качараба
Ліга конференцій: Відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру
16:56
В ЄС оприлюднили інструкції з надання тимчасового захисту для українських біженців
16:53
Княжицький назвав виступ Путіна на концерті на підтримку війни в Україні й річниці окупації Криму чистим фашизмом і брехливою показухою
16:47
У Німеччині під час футбольного матчу діти вибігли на поле з плакатом: "Зупиніть Путіна"
16:42
Михайло Подоляк
Зупиніть "експертів", які, сховавшись невідомо де, починають свої тужливі пісні про те, як нам правильно воювати і вести переговори з РФ, - Подоляк
16:40
зруйнований Маріуполь
Греція пропонує відбудувати розбомблений пологовий будинок у Маріуполі
16:40
В Україні запрацював Центр національного спротиву
16:30
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Росії
16:30
Українські військові знищили чергову партію ворожої техніки разом з особовим складом
16:24
смерть рашиським окупантам
На правому березі Дніпра росіян відкинули на 70 км від Києва, - заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ
16:16
газ
Німеччина цього року готова замістити половину російського газу
16:05
Зеленський
"Війна – не час, щоб бюрократи ускладнювали забезпечення людей": Зеленський доручив Кабміну максимально спростити проходження через митницю всіх товарів
15:53
Зеленський
Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити корисні поставки, - Зеленський про зволікання Заходу щодо постачання протиракетних систем
15:44
Володимир Кличко
Хто веде бізнес з Росією, кров і на ваших руках: Володимир Кличко показав наслідки ракетного обстрілу Києва
15:38
Продавав нерухомість і не сплатив 118 млн грн податків: до суду передали справу щодо нардепа
15:18
Біженці
Від початку повномасштабної війни 12% українців покинули свої домівки - ООН
15:15
мзс болгарії
Болгарія оголосила персонами нон ґрата 10 російських дипломатів
15:15
Роберто Де Дзербі
Тренер "Шахтаря" Де Дзербі категорично висловився про росіян та пообіцяв повернутися до України
15:09
Віталій Портников
Путін не стільки закінчує цю війну в Україні, скільки готується до наступної, - Портников
15:05
Пентагон
Путін може погрожувати використати ядерну зброю проти країн Заходу, – Пентагон
14:53
обстріл лікарня Лисичанськ
Російські окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську
14:46
польща гроші злотий
Польща спростить обмін валюти для біженців з України, - Нацбанк
14:44
Ліга Європи
Ліга Європи: Відбулося жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру
14:42
евакуація
Евакуація з Сум продовжується, о 16:00 відправлятимуться додаткові автобуси, – голова ОВА
14:34
Європарламент
Послам Росії та Білорусі заборонили вхід до будівель Європарламенту
14:26
Княжицький
"Все, що хоче Путін - знищення українців": Княжицький про умови припинення вогню, озвучені очільником РФ Ердогану
14:21
Ненсі Пелосі
Псих та святий: Лідер рок-гурту U2 Боно написав вірш про Путіна та Зеленського
14:19
Ексклюзив
Китай
Китаю невигідно стояти на боці Росії - дипломат Ващук
14:17
Співачка Шер заявила, що готова прийняти українських біженців
14:14
AGC Inc
Найбільший у світі виробник скла AGC Inc. призупиняє інвестиції в РФ
14:10
РФ запускала ракети
РФ запускала ракети по Україні навіть з Каспійського моря, - речник командування Повітряних сил ЗСУ
14:04
немовлята
За час повномасштабної війни РФ проти України в Києві народилося 757 немовлят, - КМДА
14:02
У Львові вшанували памʼять дітей, вбитих російськими окупантами
13:54
В Одесі завершують формування стратегічного запасу продовольства, – ОВА
13:52
NASA ракета
NASA вперше показала нову ракету, якою доставлятиме людей на Місяць
13:51
Зеленський
Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом декількох місяців, - Зеленський
13:45
Краматорськ
У Краматорську внаслідок російського ракетного удару загинуло двоє людей, іще 26 зазнали поранень, - мер
13:45
RuTracker
Найбільша "піратська" торрент-платформа RuTracker заблокує доступ для росіян
13:41
Держспецзв'язку розповідає, як захиститися від зламів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV