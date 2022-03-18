Зеленський: Атакуючи нас, окупанти знищать усе, чого досягли за минулі 25 років

Про це він розповів у своєму відеозверненні.



Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що Путін може погрожувати використати ядерну зброю проти країн Заходу.

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Очільник держави заявив, що окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України. Президент виказав свою впевненість у тому, що вони, атакуючи українців, знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років."І повернуться туди, звідки почали колись підніматися, – як то кажуть, у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави. Такою буде для Росії ціна війни проти України. Це для них буде падінням, болючим падінням. І вони це відчують навіть попри "опіум для народу" від телевізійних пропагандистів. Несправедлива та агресивна війна завжди має високу ціну для агресора", – заявив Зеленський.