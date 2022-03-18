"Кажи слова: Слава Україні! Героям Слава!" Олег Скрипка написав пісню-кричалку
Зеленський: Атакуючи нас, окупанти знищать усе, чого досягли за минулі 25 років
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія заплатить за напад на Україну. Федерація знищить усе, чого її суспільство досягло за минулі 25 років і поверне країну у "лихі 90-ті"
Про це він розповів у своєму відеозверненні.
Очільник держави заявив, що окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України. Президент виказав свою впевненість у тому, що вони, атакуючи українців, знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років.
"І повернуться туди, звідки почали колись підніматися, – як то кажуть, у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави. Такою буде для Росії ціна війни проти України. Це для них буде падінням, болючим падінням. І вони це відчують навіть попри "опіум для народу" від телевізійних пропагандистів. Несправедлива та агресивна війна завжди має високу ціну для агресора", – заявив Зеленський.
- Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що Путін може погрожувати використати ядерну зброю проти країн Заходу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+2°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе
2022, п'ятниця
18 березня
16:53
Княжицький назвав виступ Путіна на концерті на підтримку війни в Україні й річниці окупації Криму чистим фашизмом і брехливою показухою
16:42
Зупиніть "експертів", які, сховавшись невідомо де, починають свої тужливі пісні про те, як нам правильно воювати і вести переговори з РФ, - Подоляк
16:24
На правому березі Дніпра росіян відкинули на 70 км від Києва, - заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ
16:05
"Війна – не час, щоб бюрократи ускладнювали забезпечення людей": Зеленський доручив Кабміну максимально спростити проходження через митницю всіх товарів
15:53
Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити корисні поставки, - Зеленський про зволікання Заходу щодо постачання протиракетних систем
15:44
Хто веде бізнес з Росією, кров і на ваших руках: Володимир Кличко показав наслідки ракетного обстрілу Києва
15:15
Тренер "Шахтаря" Де Дзербі категорично висловився про росіян та пообіцяв повернутися до України
14:26
"Все, що хоче Путін - знищення українців": Княжицький про умови припинення вогню, озвучені очільником РФ Ердогану
14:10
РФ запускала ракети по Україні навіть з Каспійського моря, - речник командування Повітряних сил ЗСУ
13:51
Єврокомісія підготує висновок щодо членства України в ЄС протягом декількох місяців, - Зеленський
13:45
У Краматорську внаслідок російського ракетного удару загинуло двоє людей, іще 26 зазнали поранень, - мер