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Зеленський ініціював позачергове засідання Ради 18 листопада
Президент Володимир Зеленський ініціював позачергове пленарне засідання Верховної Ради для розгляду важливих питань щодо економіки та фінансів
Про це повідомила речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram.
Засідання заплановане на четвер, 18 листопада.
На засіданні планується розглянути такі законопроєкти:
- №5315 - про страхування;
- №5125 про кредитні спілки, який продовжує реформу небанківського фінансового сектора;
- №5542-1 - щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тис. грн із 1 січня 2023 року;
- №5065 - про фінансові послуги та фінансові компанії, який стане основою правового регулювання всього ринку фінпослуг;
- №5688 та 5689, які встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.
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