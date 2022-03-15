Зеленський надав безвіз іноземцям, що допомагають Україні у війні з Росією

Про це йдеться в указі президента №132/2022, розміщеному на сайті глави держави, інформує Еспресо.TV.

Своїм указом Зеленський, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, постановляє:

"Запровадити з 14 березня тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення, безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян іноземних держав, які є співробітниками міжнародних медичних чи гуманітарних організацій, фондів чи програм, інших організацій, які прибувають в Україну на запрошення Кабінету міністрів України для надання гуманітарної допомоги населенню, крім громадян держави, визнаної державою-агресором".

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан в Україні.

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