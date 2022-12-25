Про це Гончаренко написав у telegram.

За його словами, Зеленський виступить зі зверненням до парламенту до кінця 2022 року.

"Є інформація, що Зеленський виступить із щорічним посланням до Верховної Ради про ситуацію в країні. Це планується зробити до кінця року", - зазначив Гончаренко.

Точний час та дата виступу президента України не анонсуються з міркувань безпеки.

У 2021 році Володимир Зеленський виступив зі щорічним зверненням до ВР 1 грудня.

22 грудня Володимир Зеленський здійснив візит до США та виступив перед конгресом.

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