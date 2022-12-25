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Зеленський наступного тижня виступить зі щорічним зверненням до Верховної Ради, - нардеп Гончаренко

25 грудня, 2022 неділя
11:46
Суспільство Володимир Зеленський у Верховній Раді

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що президент України Володимир Зеленський виступить зі щорічним зверненням до Верховної Ради

Про це Гончаренко написав у telegram.  

За його словами, Зеленський виступить зі зверненням до парламенту до кінця 2022 року. 

"Є інформація, що Зеленський виступить із щорічним посланням до Верховної Ради про ситуацію в країні. Це планується зробити до кінця року", - зазначив Гончаренко. 

Точний час та дата виступу президента України не анонсуються з міркувань безпеки. 

У 2021 році Володимир Зеленський виступив зі щорічним зверненням до ВР 1 грудня. 

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Верховна Рада
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
війна з Росією
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