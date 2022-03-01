Зеленський обговорив із Шольцом обстріли Росією житлових кварталів і необхідність закриття неба над Україною

Про це він написав у своєму Twitter.



"Поговорив телефоном із канцлером Олафом Шольцом. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над Україною. Робота щодо прийняття України до ЄС має пришвидшитися", - йдеться у повідомленні Зеленського.

