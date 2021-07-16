Зеленський підписав закон, який змінює кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації”, ухвалений Верховною Радою 29 червня
Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.
Народні депутати ухвалили цей документ після повторного розгляду однойменного закону від 3 червня, до якого Зеленський застосував право вето.
Закон удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.
Зокрема, документ відносить недостовірне декларування до кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та посилює відповідальність за вказані правопорушення.
Відтепер визнається умисним внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тис. (за чинною редакцією – до 4 тис.) прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Розмір штрафу за це встановлюється від 3 тис. до 4 тис. (за чинною редакцією – від 2,5 тис. до 3 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.
У разі умисного внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації на суму понад 2 тис. (за чинною редакцією – понад 4 тис.) прожиткових мінімумів передбачається штраф у розмірі від 4 тис. до 5 тис. (за чинною редакцією – від 3 тис. до 5 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
За умисне неподання суб'єктом декларування декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
- Нагадаємо, що до електронних декларацій додадуть рядок про наявність подвійного громадянства чи посвідки на проживання в іншій країні.
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