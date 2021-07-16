Зеленський підписав закон, який змінює кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Народні депутати ухвалили цей документ після повторного розгляду однойменного закону від 3 червня, до якого Зеленський застосував право вето.

Закон удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Зокрема, документ відносить недостовірне декларування до кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та посилює відповідальність за вказані правопорушення.

Відтепер визнається умисним внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тис. (за чинною редакцією – до 4 тис.) прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Розмір штрафу за це встановлюється від 3 тис. до 4 тис. (за чинною редакцією – від 2,5 тис. до 3 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

У разі умисного внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації на суму понад 2 тис. (за чинною редакцією – понад 4 тис.) прожиткових мінімумів передбачається штраф у розмірі від 4 тис. до 5 тис. (за чинною редакцією – від 3 тис. до 5 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

За умисне неподання суб'єктом декларування декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що до електронних декларацій додадуть рядок про наявність подвійного громадянства чи посвідки на проживання в іншій країні.