Зеленський призначив голову Харківської ОДА

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Раніше Синєгубов очолював Полтавську ОДА.

За словами Зеленського, на цій посаді він зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації, закінчити й запустити об'єкти-довгобуди, успішно пройти всі хвилі пандемії коронавірусу та забезпечити один з найкращих показників вакцинації в країні. Також за цей час було ухвалено стратегію розвитку краю.

"Я знайомий із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області", - сказав Синєгубов під час вручення йому службового посвідчення.

Водночас указом №674 президент Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна.

У пресслужбі повідомляють, що Олег Синєгубов народився 1983 року в м. Харкові. У 2004-му закінчив Національний університет внутрішніх справ. Доктор юридичних наук. Має стаж роботи понад 20 років. Зокрема, у 2000-2008 роках служив у органах внутрішніх справ, у 2008-2019-му працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах - від старшого викладача до декана факультету. Протягом останніх двох років Олег Синєгубов очолював Полтавську облдержадміністрацію.

