Зеленський призначив голову Харківської ОДА
У п'ятницю, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ № 676 про призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Раніше Синєгубов очолював Полтавську ОДА.
За словами Зеленського, на цій посаді він зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації, закінчити й запустити об'єкти-довгобуди, успішно пройти всі хвилі пандемії коронавірусу та забезпечити один з найкращих показників вакцинації в країні. Також за цей час було ухвалено стратегію розвитку краю.
"Я знайомий із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області", - сказав Синєгубов під час вручення йому службового посвідчення.
Водночас указом №674 президент Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна.
У пресслужбі повідомляють, що Олег Синєгубов народився 1983 року в м. Харкові. У 2004-му закінчив Національний університет внутрішніх справ. Доктор юридичних наук. Має стаж роботи понад 20 років. Зокрема, у 2000-2008 роках служив у органах внутрішніх справ, у 2008-2019-му працював у Харківському університеті внутрішніх справ на різних посадах - від старшого викладача до декана факультету. Протягом останніх двох років Олег Синєгубов очолював Полтавську облдержадміністрацію.
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