Зеленський проанонсував свій виступ у Конгресі США

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.



"У середу запланований мій виступ у Конгресі Сполучених Штатів. Важлива подія. А сьогодні я хочу висловити вдячність Президенту Байдену і всім друзям України у США за новий пакет підтримки нашої держави, наших людей на $13,6 млрд. Закон, який передбачає це фінансування, підписаний. Розглядаємо його як перший крок на шляху до повного відновлення України", - сказав президент України Володимир Зеленський.

16 березня президент України Володимир Зеленський запросив іноземних партнерів-друзів відвідати Київ, але попередив, що тут може бути небезпечно.