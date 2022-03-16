Зеленський проанонсував свій виступ у Конгресі США
Президент України Володимир Зеленський розповів, що в нього запланований виступ у Конгресі США
Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.
"У середу запланований мій виступ у Конгресі Сполучених Штатів. Важлива подія. А сьогодні я хочу висловити вдячність Президенту Байдену і всім друзям України у США за новий пакет підтримки нашої держави, наших людей на $13,6 млрд. Закон, який передбачає це фінансування, підписаний. Розглядаємо його як перший крок на шляху до повного відновлення України", - сказав президент України Володимир Зеленський.
- 16 березня президент України Володимир Зеленський запросив іноземних партнерів-друзів відвідати Київ, але попередив, що тут може бути небезпечно.
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