Зеленський виступить перед Конгресом США 16 березня

Про це йдеться в листі, надісланому членам Палати представників і Сенату речницею Ненсі Пелосі та лідером більшості Чаком Шумером, повідомляє CNN.



"Конгрес, наша країна і світ вражені народом України, який проявив надзвичайну мужність, стійкість і рішучість перед обличчям неспровокованої, жорстокої та незаконної війни Росії", - йдеться у заяві.



"Конгрес залишається непохитним у нашій прихильності підтримувати Україну, коли вони стикаються з жорстокою та диявольською агресією Путіна, а також ухвалювати закони, щоб калічити та ізолювати російську економіку, а також надавати гуманітарну, безпекову та економічну допомогу Україні. Для нас буде честю вітати звернення президента Зеленського до Палати представників і Сенату та передати нашу підтримку народу України, який мужньо захищає демократію", - підкреслили автори листа.



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