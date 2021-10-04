Зеленський вручив родині Кузьми Скрябіна орден Держави
Президент Володимир Зеленський вручив орден Держави родині співака, шоумена і волонтера, лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, якому було посмертно присвоєно звання Героя України
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
У зустрічі взяли участь батько співака Віктор Кузьменко, мати Ольга, вдова Кузьми Світлана Бабійчук та донька Марія-Барбара Кузьменко.
"Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості", - сказав Володимир Зеленський.
Батько Андрія Кузьменка подякував за увагу до пам'яті його сина.
Указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України з удостоєнням ордена Держави президент Зеленський підписав 17 серпня 2020 року - у день народження співака. Званням і нагородою було вирішено відзначити визначні особисті заслуги Кузьменка у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.
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