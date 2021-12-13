Зеленський vs Ахметов. Журнал "Фокус" визначив 100 найвпливовіших українців 2021 року

Рейтинг виходить вже 15 років з моменту запуску видання і є одним із найстаріших і найцитованіших в Україні. Журналісти видання спільно з експертами складають список людей, які мають найбільший вплив на політичні, економічні, суспільні та культурні процеси в країні. У тому числі політики, бізнесмени, артисти, спортсмени, журналісти, громадські діячі.

"Новий рейтинг журналу "Фокус" "100 найвпливовіших українців" цього року продовжує тенденції минулого: владні важелі та система управлінням держави так само здійснюються в кабінетах Офісу президента, а не в парламенті чи уряді. Проте є й розбіжності у ситуації. Різноспрямований тиск викликає видимі тріщини в конструкції влади, або сухою мовою, "руйнування у твердому тілі", – пише у своїй колонці Олексій Газубей, головний редактор "Фокусу".

Найвпливовішою людиною України залишається президент Володимир Зеленський. А ось на другій позиції – найбагатший українець Рінат Ахметов: цього року власник групи SCM, який контролює значну частину економіки країни, вперше опинився у відкритій опозиції до влади. На його телеканалах звучить гостра критика на адресу команди президента, а склад опозиційних до влади спікерів дозволяє говорити про формування нової політсили за підтримки бізнесмена. Третє місце в рейтингу займає керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який зосередив у своїх руках солідну політичну владу і займається міжнародними відносинами в ОП. На четвертому – секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, при якому РНБО стала одним із головних ньюзмейкерів у країні.

Замикає п'ятірку найвпливовіших Дмитро Разумков: після конфлікту з Офісом президента екс-спікер парламенту пустився у самостійне політичне плавання та є одним із найперспективніших конкурентів Зеленського на наступних президентських виборах.

Перша двадцятка виглядає так:

1. Президент України Володимир Зеленський

2. Власник компанії SCM Рінат Ахметов

3. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак

4. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов

5. Екс-глава Верховної Ради Дмитро Разумков

6. Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

7. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

8. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко

9. Голова СБУ Іван Баканов

10. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова

11. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

12. Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров

13. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

14. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

15. Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

16. Лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця

17. Засновник та акціонер компанії "Кернел" Андрій Веревський

18. Міністр оборони Олексій Рєзніков

19. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

20. Перша леді України Олена Зеленська

У сотні впливових українців – не лише політики та великий бізнес. До рейтингу увійшли популярний лікар та блогер Євген Комаровський, чемпіон світу з боксу Олександр Усік, колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, прима-балерина Катерина Кухар, а замикає сотню бронзової призерки Олімпіади-2020 з дзюдо Дар'я Білодід.

Цього року список найвпливовіших українців оновився лише на 43%. Проте географія впливу розширилася: фігуранти рейтингу мешкають у різноманітних місцях – від Європи до обласних центрів України. 83% впливових українців живуть та працюють у Києві.

Редакція "Фокусу" відзначила важливі тенденції: середній вік учасників рейтингу – 47,2 роки, 75% – чоловіки, 25% – жінки, 38% впливових українців є представниками органів влади.

"Наш рейтинг помолодшав, у ньому побільшало жінок. А представниками культури, науки та спорту можна пишатися. Вони виявляють набагато більшу стабільність і впевненість у майбутньому, ніж багато представників влади. Загалом, коли рейтинг молодшає, це правильно. Сподіваємось, така тенденція збережеться і наступного року", – резюмує Олексій Газубей.

Розподіл місць відбувався за підсумками експертного опитування, а також з огляду на думку редакційної колегії. Фігурантів рейтингу оцінювали за п'ятьма критеріями: вплив на державні рішення, на громадську думку, бізнес-вплив, особисту популярність та родинні зв'язки.

Детально з редакційним рейтингом можна ознайомитись у свіжому номері журналу "Фокус" та на сайті.