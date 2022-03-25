Зеленський закликав російських переговорників говорити змістовно, чесно і задля результату, а не тягнути час

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозвернні, передає Еспресо. TV.

"Збройні сили продовжують відбиватися від атак ворога на півдні країни, на Донбасі, на харківському напрямку, у Київські області. Стримуючи російські дії, наші захисники і захисниці підводять керівництво Росії до простої і логічної думки – треба говорити, говорити змістовно, терміново, чесно і заради результату, а не заради того, щоб тягнути час. 16 тис російських військових вже загинули, для чого? Що це кому дає? Розмова має бути серйозною, український суверенітет маєм бути гарантований, територіальна цілісність має бути забезпечена. Тобто умови мають бути справедливими, а інших український народ просто не прийме", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Ердоганом чотирьох пунктів, – Кулеба

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb