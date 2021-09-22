Зеленський запросив генсека ООН до України

Про це повідомив Зеленський у Twitter.



"Під час зустрічі подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності.Закликав генсека ООН посилити підтримку "Кримської платформи". Запросив Антоніу Гутерріша відвідати Україну", - написав президент України.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський провели перемовини щодо саміту Україна-ЄС, який запланований на 12 жовтня.