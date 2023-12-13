"Зеленський - жебрак з Києва": добірка російських фейків і маніпуляцій за 13 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: TG-канал "Легитимный" пише: "Уся поїздка Зеленського до США має суто формальний характер. Його запросили для того, щоб він “прогрів” український кейс, аби в демократів було більше козирів звинуватити республіканців у майбутній поразці Києва".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Росія ніколи не була колонізатором чи колонією".

Маніпуляція: Посол РФ у США А. Антонов прокоментував візит Президента України Володимира Зеленського до США: «Поїздка Зеленського вийшла порожньою. Усі втомилися від жебрака з Києва. Оголошені сьогодні антиросійські кроки – не більше ніж спроба зробити добру міну при поганій грі. Зеленському вже нічого не допоможе...".