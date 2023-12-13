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"Зеленський - жебрак з Києва": добірка російських фейків і маніпуляцій за 13 грудня

13 грудня, 2023 середа
23:51
Суспільство Зеленський у конгресі США

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 13 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 грудня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: TG-канал "Легитимный" пише: "Уся поїздка Зеленського до США має суто формальний характер. Його запросили для того, щоб він “прогрів” український кейс, аби в демократів було більше козирів звинуватити республіканців у майбутній поразці Києва".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Росія ніколи не була колонізатором чи колонією".

Маніпуляція: Посол РФ у США А. Антонов прокоментував візит Президента України Володимира Зеленського до США: «Поїздка Зеленського вийшла порожньою. Усі втомилися від жебрака з Києва. Оголошені сьогодні антиросійські кроки – не більше ніж спроба зробити добру міну при поганій грі. Зеленському вже нічого не допоможе...".

  • У середу, 13 грудня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував заяви росіян про взяття Мар'їнки.
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
фейк
США
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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