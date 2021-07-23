Зеленський змінив очільника Служби зовнішньої розвідки
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки
Про це передає ОПУ.
Так, Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки, причини в указі не вказано.
На його місце президент призначив Литвиненка, якого перед тим звільнив із посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Довідка: Олександр Литвиненко у 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук Великої Британії. До цього – у 2009 році – навчався у КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство". У 1994 році закінчив Інститут криптографії, зв’язку та інформатики Академії Федеральної служби контррозвідки Росії за спеціальністю "прикладна математика" (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році). Згодом,обіймав посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень.
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