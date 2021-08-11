Зеленський звільнив голову Харківської ОДА

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



На сайті йдеться, що Тимчук сама подала заяву



Іншим указом Зеленський тимчасово поклав обов'язки голови ОДА на Олександра Скакуна.



Зеленський призначив Тимчук головою Харківської обласної державної адміністрації 27 листопада 2020 року.

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