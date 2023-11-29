Центр стратегічних комунікацій викрив новий російський фейк про приховування Зеленським втрат ЗСУ
Російська пропаганда просуває наратив, що президента України Володимира Зеленського викрили у приховуванні втрат ЗСУ
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
"Президент України приховує важливу інформацію про колосальні втрати ЗСУ", - пишуть російські ЗМІ з посиланням на колишнього радника експрезидента України Кучми Олега Соскіна.
Насправді інформація про кількість загиблих і поранених українських військовослужбовців під час воєнного стану становить державну таємницю. Ці дані ворог може використати для прорахунку ймовірних подальших дій Сил оборони.
"Це – вимога військових, а не особисте бажання Зеленського приховати важливу інформацію від суспільства", - зауважили в Spravdi.
Соскін також згадав, що в етері телемарафону нещодавно розповіли правду про "колосальні втрати України". Це ще один ворожий фейк.
- Відеоролик, де розповідається про мобілізацію 86-річної медикині через її Бахмутську прописку, є фейковим.
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