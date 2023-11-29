Центр стратегічних комунікацій викрив новий російський фейк про приховування Зеленським втрат ЗСУ

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"Президент України приховує важливу інформацію про колосальні втрати ЗСУ", - пишуть російські ЗМІ з посиланням на колишнього радника експрезидента України Кучми Олега Соскіна.

Насправді інформація про кількість загиблих і поранених українських військовослужбовців під час воєнного стану становить державну таємницю. Ці дані ворог може використати для прорахунку ймовірних подальших дій Сил оборони.

"Це – вимога військових, а не особисте бажання Зеленського приховати важливу інформацію від суспільства", - зауважили в Spravdi.

Соскін також згадав, що в етері телемарафону нещодавно розповіли правду про "колосальні втрати України". Це ще один ворожий фейк.