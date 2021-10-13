Зенітна зброя, ракетний комплекс "Нептун", дрони, бронетехніка: у Києві почалася виставка "Цифрове майбутнє армії"

Про це повідомляє АрміяInform.



Вона завершиться 17 жовтня.

На виставці представлено близько тридцяти одиниць військової техніки. Серед них — ракетний комплекс "Нептун", БТР-4Е, БТР-3ДА тощо.

Також представлено й модернізовану зенітну самохідну установку 3СУ-23-4М.

Вона оснащена радіолокаційною станцією та чотирма зенітними ракетами ближнього радіусу дії.

ДП "Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація" з харківським підприємством "СКТБ Корпорація "Укрінмаш" представили мобільний радіолокаційний комплекс "Мінерал-У".



"Телекард-Прилад" презентував командно-штабну машину К-1450 на базі Renault Midlum та командно-штабну машину з комплектом засобів зв’язку та управління на базі КІА КМ-450.



На виставці широко представлені безпілотна авіація: БпАК А1-СМ "Фурія", БпАК "Лелека-100", БПЛА Fly Eye, безпілотник коптерного типу Windhover, багатоцільовий БПЛА PD-2 із системою вертикального зльоту та посадки.

Інтерес у відвідувачів викликав баражуючий боєприпас "Грім".

