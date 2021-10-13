Зенітна зброя, ракетний комплекс "Нептун", дрони, бронетехніка: у Києві почалася виставка "Цифрове майбутнє армії"
На Михайлівській площі Києва розпочалася виставка нових зразків зброї та техніки "Цифрове майбутнє армії" до Дня захисників та захисниць України
Про це повідомляє АрміяInform.
Вона завершиться 17 жовтня.
На виставці представлено близько тридцяти одиниць військової техніки. Серед них — ракетний комплекс "Нептун", БТР-4Е, БТР-3ДА тощо.
Також представлено й модернізовану зенітну самохідну установку 3СУ-23-4М.
Вона оснащена радіолокаційною станцією та чотирма зенітними ракетами ближнього радіусу дії.
ДП "Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація" з харківським підприємством "СКТБ Корпорація "Укрінмаш" представили мобільний радіолокаційний комплекс "Мінерал-У".
"Телекард-Прилад" презентував командно-штабну машину К-1450 на базі Renault Midlum та командно-штабну машину з комплектом засобів зв’язку та управління на базі КІА КМ-450.
На виставці широко представлені безпілотна авіація: БпАК А1-СМ "Фурія", БпАК "Лелека-100", БПЛА Fly Eye, безпілотник коптерного типу Windhover, багатоцільовий БПЛА PD-2 із системою вертикального зльоту та посадки.
Інтерес у відвідувачів викликав баражуючий боєприпас "Грім".
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