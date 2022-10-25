Зенітники збили над Херсонщиною два "шахіди", ще один - над Дніпропетровщиною

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"25 жовтня, близько 21:00 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито два ворожих дрони ", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що над Дніпропетровщиною близько 21:30 години збито ще один "Shahed-136" зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb