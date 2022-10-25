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Оновлено

Зенітники збили над Херсонщиною два "шахіди", ще один - над Дніпропетровщиною

25 жовтня, 2022 вiвторок
23:59
війна з Росією іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"

На Херсонщині українськими зенітниками збито два ворожих дрони "Shahed-136", а на Дніпропетровщині - ще один

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"25 жовтня, близько 21:00 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито два ворожих дрони ", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що над Дніпропетровщиною близько 21:30 години збито ще один "Shahed-136" зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід".

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ППО
Херсонщина
безпілотник
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