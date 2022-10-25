Зенітники збили над Херсонщиною два "шахіди", ще один - над Дніпропетровщиною
На Херсонщині українськими зенітниками збито два ворожих дрони "Shahed-136", а на Дніпропетровщині - ще один
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"25 жовтня, близько 21:00 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито два ворожих дрони ", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що над Дніпропетровщиною близько 21:30 години збито ще один "Shahed-136" зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід".
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