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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Зернова ініціатива - геостратегічний козир проти російських міфів про жадібний Захід

Петро Олещук
1 грудня, 2022 четвер
14:07
Погляд Петро Олещук

Росія прагне позиціювати себе як того, хто зійшовся у боротьбі з усім "колективним Заходом", та як "захисник" усіх "пригнічених заходом" народів

International Summit on Food Security, де було започатковано ініціативу GrainfromUkraine, це дуже важливий у стратегічному сенсі захід. Особливо якщо зануритись у дискурс, який останнім часом намагається насаджувати кремль.

Якщо ви послухаєте виступи бункерного діда протягом останнього року, то якщо відкинути тупі жарти, переказ псевдоісторичних книжок та фантазії хворої людини, можна побачити, що російське керівництво дуже сильно хоче представити свою агресію проти України як якусь міфічну "війну проти Заходу". Мовляв, вони оголосили війну клятим західним імперіалістам "за багатополярний світ", бо ці самі імперіалісти раніше дуже пригнічували народи Африки та Азії.

Зрозуміло, що в багатьох країнах Африки й Азії досить слабко уявляють, де розташована Україна, чому на неї напав сусід, і яке все це має значення, а про західних колонізаторів-імперіалістів чули майже всі.

Цілі подібної кремлівської лінії теж зрозумілі. "Спецоперація", яка, за задумом шизофренічних стратегів, мала тривати "дні або тижні", триває уже 9 місяців. За цей час агресор встиг продемонструвати весь можливий набір злочинів, що зробило неможливим для більшості країн відкрито підтримувати з ним якісь стосунки. У підсумку ми маємо низку останніх рішень міжнародних структур (від резолюції Генасамблеї ООН про репарації для України, і до проголошення Росії державою — спонсором тероризму від Європарламенту), які продовжують закріплювати дипломатичну ізоляцію агресора.

Кінцева мета Росії — подати війну проти України як "війну Заходу та Антизаходу"

За таких умов сама Росія прагне позиціювати себе як того, хто зійшовся у боротьбі з усім "колективним Заходом", та як "захисник" усіх "пригнічених заходом" народів. В принципі, якщо співпрацювати з сумнівними режимами окремих держав Африки та Азії, поширювати там власну пропаганду, то ця думка цілком може знаходити прихильників. Кінцева мета — подати війну проти України як "війну Заходу та Антизаходу".

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І тут теж вони традиційно використовують власні терористичні методи. Оскільки Україна є традиційним постачальником харчових продуктів на світові ринки (у тому числі й для азійських та африканських держав), то Росія старанно використовує від початку війни складнощі з доставленням української сільгосппродукції на світові ринки, аби просувати тезу, що "Захід підтримує війну в Україні, аби морити голодом африканців". І яка б не була дурна ця теза з нашої точки зору, але вона цілком може використовуватися для просування Росією своїх наративів. Тим більше, що вони підкріплюють цей "західний батіг" ще і власним "пряником", обіцяючи "безплатно віддавати зерно" африканським країнам. Принаймні, такі заяви постійно робить як сам бункерний, так і його прислуга.

Агресія Росії проти України уже давно переросла локальний рівень

Можна, звісно, казати, що громадська думка країн Африки та Азії не відіграє серйозну роль у нинішній війні, але агресія Росії проти України уже давно переросла локальний рівень. Зараз усі шукають собі нових союзників, джерела зброї та інших ресурсів. Від цього буде залежати у т.ч. і тривалість війни, бо Росія зараз з усіх сил намагається прорвати дипломатичну ізоляцію.

Не варто забувати, що терористичний шантаж з боку Росії фактором українського продовольства — це і засіб тиску на демократичні держави, адже ясно, що будь-яка дестабілізація в Африці та Азії може означати нові хвилі біженців та проблеми уже для Європи.

Очевидно, що формула програми GrainfromUkraine - це стратегія win-win для України та Заходу. Захід купує в України зерно для країн Африки. Україна одержує гарантовані гроші для власної економіки, Захід підтримує Україну, і, одночасно, знижує напругу у світі, вибиваючи з рук Росії геостратегічний козир про "війну проти Заходу", яку вона намагається "продати" у багатьох країнах. Тому ініціатива важлива у контексті нового світу, який повністю змінила агресія Росії проти України.

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

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