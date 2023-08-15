Жоден з пунктів пропуску на кордоні України з РФ і Білоруссю не функціонує, - речник ДПСУ Демченко
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що всі пункти пропуску на кордоні України з РФ та Білоруссю зачинені й не працюють
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Всі пункти пропуску на кордоні України з Росією та Білоруссю рішенням Уряду зачинені. Там не здійснюються пропускні операції. Проте Україна загалом й прикордонники забезпечують повернення наших громадян додому. Тобто ті люди, які були вимушені через російську агресію виїхати з території України, можуть повернутися через ці пункти пропуску. Часто наші громадяни хочуть повернутись в Україну з території Білорусі та Росії. Така можливість повернутись через ці пункти пропуску діяла й раніше", - пояснив Демченко.
Речник ДПСУ наголосив, що Україна допомагає повернутись громадянам з території РФ.
"Зараз, як і раніше наші громадяни мають можливість повернутись додому через пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю. Їм забезпечується оформлення. Потім ці громадяни переправляються на більш безпечну територію від кордону. Адже росіяни щодня обстрілюють прикордонні території", - додав він.
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