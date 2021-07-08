"Жодних зобов'язань": у "Слузі" пояснили, чому Зеленський проігнорував проєкт - переможець конкурсу на великий герб і вніс до Ради інший
Президент Володимир Зеленський вніс до ВР не той проєкт великого герба, який переміг на конкурсі, бо "не було ніяких зобов’язань" пропонувати Раді на затвердження ескіз-переможець
Про це у коментарі Радіо Свобода розповів лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця по жодному з конкурсів. Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував. Тому тут питання про зміст, а не про форму", – зауважив він.
На запитання про те, чи доцільно було взагалі проводити ще один конкурс, Корнієнко зазначив, що це "був фол останньої надії" від МКІП.
"Це була така спроба: давайте ще раз проведемо, може, щось нове виникне", – пояснив Корнієнко.
- Нагадаємо, на урочистому засіданні ВР з приводу 25 річниці ухвалення Конституції президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроєкт про великий Державний герб як невідкладний.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.44
- Актуальне
- Важливе