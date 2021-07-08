"Жодних зобов'язань": у "Слузі" пояснили, чому Зеленський проігнорував проєкт - переможець конкурсу на великий герб і вніс до Ради інший

Про це у коментарі Радіо Свобода розповів лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця по жодному з конкурсів. Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував. Тому тут питання про зміст, а не про форму", – зауважив він.

На запитання про те, чи доцільно було взагалі проводити ще один конкурс, Корнієнко зазначив, що це "був фол останньої надії" від МКІП.

"Це була така спроба: давайте ще раз проведемо, може, щось нове виникне", – пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, на урочистому засіданні ВР з приводу 25 річниці ухвалення Конституції президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроєкт про великий Державний герб як невідкладний.