Журналісти, сенатори, засновники та працівники благодійних фондів: РФ заборонила в'їзд ще 200 громадян Канади

Відповідний список опублікували на сайті російського МЗС.

"У відповідь на персональні санкції, що вводяться офіційною Оттавою проти російських офіційних осіб, військовослужбовців, суддів, співробітників правоохоронних органів і громадських діячів на основі взаємності закривається в'їзд для 200 громадян Канади", – йдеться в повідомленні.

Як додали в російському МЗС, до списку внесли високопосадовців, відставних та чинних парламентарів, правоохоронців, представників експертних кіл, а також "активістів численних пробандерівських структур та організацій, які безпосередньо обслуговують русофобський курс режиму Дж.Трюдо".

У списку загалом 200 прізвищ. Серед них – віцепрезиденти, члени ради директорів та інші представники Українсько-канадського фонду ім. Тараса Шевченка, члени ради директорів Інституту св.Володимира в Торонто, кілька істориків, а також є журналісти, фотографи, діючі та колишні сенатори та міністри. Повний перелік можна переглянути на сайті російського МЗС.

Фігурантів внесли в російський "стоп-лист" на постійній основі, тож тепер вони нев'їзні на територію РФ.

14 листопада Москва ввела санкції проти 100 громадян Канади. У списку, зокрема, опинилися онук Степана Бандери та актор Джим Керрі.

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