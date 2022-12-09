Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Журналісти, сенатори, засновники та працівники благодійних фондів: РФ заборонила в'їзд ще 200 громадян Канади

Журналісти, сенатори, засновники та працівники благодійних фондів: РФ заборонила в'їзд ще 200 громадян Канади

9 грудня, 2022 п'ятниця
23:26
Світ Санкції

Російська Федерація внесла у "стоп-лист" і тим самим заборонила в'їзд на свою територію 200 громадян Канади

Відповідний список опублікували на сайті російського МЗС. 

"У відповідь на персональні санкції, що вводяться офіційною Оттавою проти російських офіційних осіб, військовослужбовців, суддів, співробітників правоохоронних органів і громадських діячів на основі взаємності закривається в'їзд для 200 громадян Канади", – йдеться в повідомленні. 

Як додали в російському МЗС, до списку внесли високопосадовців, відставних та чинних парламентарів, правоохоронців, представників експертних кіл, а також "активістів численних пробандерівських структур та організацій, які безпосередньо обслуговують русофобський курс режиму Дж.Трюдо".

У списку загалом 200 прізвищ. Серед них – віцепрезиденти, члени ради директорів та інші представники Українсько-канадського фонду ім. Тараса Шевченка, члени ради директорів Інституту св.Володимира в Торонто, кілька істориків, а також є журналісти, фотографи, діючі та колишні сенатори та міністри. Повний перелік можна переглянути на сайті російського МЗС. 

Фігурантів внесли в російський "стоп-лист" на постійній основі, тож тепер вони нев'їзні на територію РФ. 

  • 14 листопада Москва ввела санкції проти 100 громадян Канади. У списку, зокрема, опинилися онук Степана Бандери та актор Джим Керрі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Льотчик "Karaya" із Кременчука пояснив, що значить його позивний
9 грудня, 2022 п'ятниця
"Полум'я почало добиратись до мене", - Герой України пілот Karaya розповів історію катапультування
ЗСУ
9 грудня, 2022 п'ятниця
ЗСУ ліквідували двох російських майорів і капітана-добровольця, - офіцер Штефан
Радбез ООН
8 грудня, 2022 четвер
Росія скликає Радбез ООН через постачання Україні озброєння країнами Заходу
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.12
  • EUR
    Купівля 40.74
    Продаж 41.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
10 грудня
01:02
Сергій Марченко
Підтримка України з боку Заходу – не благодійність, а самозбереження, - міністр фінансів Марченко
00:40
активісти в Криму
Росія посилила пошук партизанів у Криму. Проведуть рейди в квартирах та будинках
00:36
Ексклюзив
російська армія
Солдатські бунти росіян ми ще побачимо, - представник ГУР Юсов
00:26
Володимир Соловйов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 грудня
00:17
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
ЧС-2022: розклад і результати усіх матчів чвертьфіналу. Сітка плей-офф
2022, п'ятниця
9 грудня
23:57
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
Аргентина перемогла Нідерланди в серії пенальті і вийшла у півфінал ЧС-2022
23:37
Тіте
Головний тренер збірної Бразилії подав у відставку після вильоту з ЧС-2022
23:22
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
Очільники МЗС Литви та Австрії обговорили створення спецтрибуналу для Росії
23:16
Російський обстріл, вибух, Сумщина
РФ завдала ракетного удару по Сумщині, а безпілотник скинув вибухівку на цивільних - вщент згорів будинок
23:11
Іран
Літаки, вертольоти та ППО. Росія в обмін на дрони надає Ірану безпрецедентну військову допомогу, - NBC News
23:11
Німеччина
У Мюнхені екоактивістам на місяць заборонили акції протестів
23:01
Єнс Столтенберг
Столтенберг вважає, що великої війни Росії з НАТО вдасться уникнути
22:48
Росія розширює свій ядерний арсенал, - міністр оборони США
22:30
Литва Латвія Естонія
Країни Балтії на тлі російської агресії в Україні підвищать видатки на оборону до 3% ВВП
22:29
медицина
У Швеції розробили простий тест, який може виявити 14 різних типів раку
22:14
Оновлено
ракетні системи США
Засоби ППО, боєприпаси для HIMARS та гаубиць і генератори. У Пентагоні розкрили деталі нового пакету допомоги
22:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Удари на 600 км вглиб РФ демонструють неспроможність захисту ядерних сил. Колонка Сергія Згурця
22:12
Павло Вовк
Держдеп США наклав санкції на очільника ОАСК Вовка
22:07
Ексклюзив
Микола Княжицький
Важливо, щоб роль держави у врегулюванні релігійних питань не принижувалася, - нардеп Княжицький
22:03
OPINION
Віктор Каспрук
Путін готовий віддати Пекіну Далекий Схід
21:49
Шахед
США ввели нові санкції проти Росії через отримання та використання іранських дронів
21:27
світло
Оновлено графіки стабілізаційних відключень у Києві. Подробиці
21:17
Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури
21:06
Мая Санду
Санду очолює рейтинг довіри політикам Молдови, проросійський Додон - другий у списку, - опитування
21:04
Рамзан Кадиров
Опозиційний до Кадирова блогер, який зник у Швеції, живий і перебуває під захистом поліції, - ЗМІ
20:47
Володимир Путін
Путін заявив, що почав повномасштабне вторгнення "запізно", бо "розраховував домовитися в межах Мінських угод"
20:33
Ощадбанк
Ощадбанк подав скаргу проти РФ до Європейського суду з прав людини
20:27
Російський олігарх Олександр Євтушенков отримав вирок від ВАКС
Конфісковані в Україні активи російського олігарха вперше передали в управління Фонду держмайна
20:22
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Найближчими тижнями Україна отримає зенітну зброю та ракети для ППО від Великої Британії 
20:07
Упродовж доби росіяни завдали 4 ракетні та 9 авіаційних ударів і 25 разів били з РСЗВ
20:03
нафта
Вартість основного сорту нафти РФ Urals обвалилась до $43,7 за барель
20:00
OPINION
Ігор Гулик
"Володар хаосу". Путін і російські націоналісти
19:38
Німеччина уряд
Німецька компанія отримала замовлення на два ЗРК Skynex для України, - ЗМІ
19:06
Ексклюзив
карта Херсон Мелітополь Миколаїв
Дельта р. Дніпро з островами на Херсонщині - це буде сірою зоною та місцем зустрічі ДРГ, - військовий експерт Катков
19:02
Олімпіада-2022, збірна Росії
МОК продовжив санкції проти спортсменів з Росії та Білорусі
18:47
санкції проти Росії
Члени ЦВК РФ і співробітники Кремля: на кого США наклали санкції за порушення прав людини в Україні
18:45
Денис Шмигаль
Черговість надання електрики: Шмигаль назвав чотири пріоритети розподілу послуги
18:40
МОЗ
Діти зможуть отримувати ліки безоплатно: Україна закупить препарат проти спінальної мʼязової атрофії
18:35
Наживо
Як радянські спецслужби знищували українську інтелігенцію. Програма "НеІстфак" о 18:30
18:32
Литва прапор
Литва надасть Україні експрес-тести на коронавірус на суму близько €730 тис.
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV