Зірковий футболіст "Барселони" знайшов несподіване місце продовження кар'єри

Про це повідомляє офіційний сайт "Бешикташа".



"Барселона" та "Бешикташ" домовились про оренду. Угода розрахована на один рік, а турецький клуб виплачуватиме зарплату П'янича у розмірі 2,75 млн євро за сезон.



Міралем П'янич став гравцем "Барселони" влітку 2020 року. "Ювентус" отримав футболіста за 60 млн євро. Боснієць відіграв 30 матчів у всіх турнірах, здебільшого виходив на заміну.



Зараз Transfermarkt оцінює півзахисника у 20 млн євро.

Нагадаємо, 10 серпня французький ПСЖ оголосив про трансфер Ліонеля Мессі.

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