Зірковий футболіст "Барселони" знайшов несподіване місце продовження кар'єри
Хавбек іспанської "Барселони" Міралем П'янич став гравцем турецького "Бешикташа"
Про це повідомляє офіційний сайт "Бешикташа".
"Барселона" та "Бешикташ" домовились про оренду. Угода розрахована на один рік, а турецький клуб виплачуватиме зарплату П'янича у розмірі 2,75 млн євро за сезон.
Міралем П'янич став гравцем "Барселони" влітку 2020 року. "Ювентус" отримав футболіста за 60 млн євро. Боснієць відіграв 30 матчів у всіх турнірах, здебільшого виходив на заміну.
Зараз Transfermarkt оцінює півзахисника у 20 млн євро.
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