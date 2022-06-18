Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

За даними слідства, 14 червня в Шевченковому чоловік разом зі знайомим зірвав Герб України з дошки пошани почесних громадян, розриваючи його на частини. Потім чоловіки кинули тризуб на землю, спаплюживши честь і гідність державного символу. Їхній спільний знайомий знімав злочин на відео.

Чоловіку повідомили про підозру в публічній нарузі над малим Державним Гербом України (ч. 1 ст. 338 КК України). Зараз триває досудове розслідування та встановлюють інших фігурантів провадження.

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