Про це повідомляє Washington Post із посиланням на злиті секретні документи Пентагону.

Київ планував завдати Росії втрат у Сирії, щоб змусити Москву перекинути свої сили з України. Документ американської розвідки має позначку HCS-P - вона означає, що певну інформацію отримали з людських джерел.

Зазначається, що офіцери ГУР планували атаки так, щоб приховати причетність української влади. Очільник ГУР Кирило Буданов відмовився від коментарів.

Втручання президента Володимира Путіна у справи Сирії у 2015 році для допомоги режиму Асада зберегти владу під час громадянської війни, призвело до постійної присутності там тисяч російських військовослужбовців. Розгортання, що включає передові бойові літаки та системи протиповітряної оборони, зміцнило регіональну присутність Москви, але розташовується в середовищі, яке повністю не контролюється Росією. Минулої осені Москва перекинула деякі війська та техніку із Сирії на поле бою в Україні.

Атаки на російські війська в Сирії "могли підняти рівень загрози настільки, що росіянам потрібно було б викликати підкріплення", - сказав Арон Лунд, співробітник аналітичного центру Century International.

У документах ідеться, що під час планування в грудні, українські військові розвідники виступали за завдання ударів по російських силах з використанням безпілотних літальних апаратів і обмежували можливість ударів лише силами групи найманців Вагнера.

До ударів мали залучити бійців Сирійських демократичних сил (SDF). Вони прагнули пройти навчання, а також отримати системи ППО та гарантії, що їхня роль в українських операціях буде утаємничена. Керівництво SDF також заборонило бити по російських позиціях у курдських районах.

Згідно з документом, президент Володимир Зеленський наказав припинити операцію. У файлі зазначено три ймовірні причини такого рішення: тиск зі США, обмежена кількість українських безпілотників та сумніви щодо успіху атак. У Вашингтоні вважають, що Київ навряд відновить плани з операції в Сирії без підтримки США та Туреччини.

Речник SDF Фархад Шамі в коментарі журналістам заявив, що злиті документи є несправжніми й SDF "ніколи не були стороною в російсько-українській війні".