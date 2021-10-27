Зменшить відмови у видачі COVID-сертифікатів до 70%: Мінцифри готує оновлення електронної системи охорони здоров'я
Міністерство цифрової трансформації готує оновлення електронної системи охорони здоров'я, яке дозволить зменшити відмови у видачі COVID-сертифіктів на 50-70%
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
"Після детального аналізу ми у найближчі два тижні готуємо серію оновлень електнонної системи охорони здоров'я, за результатами якої плануємо зменшити кількість негативних відповідей (щодо видачі COVID-сертифікатів - ред.) на 50-70%", - написав Федоров.
Так, за його словами, вже виходять перші три виправлення щодо кодів і серій вакцин, які дозволять спростити їх вибір лікарям і автоматизувати списки.
Федоров зауважив, що мінімізація помилок лікарів при внесенні даних про вакцинацію наразі є найбільш складним викликом.
Він пояснив, що ключова проблема полягає у тому, що за законодавством виправити помилку у внесених даних може лише лікар, який проводив вакцинацію і підписав запис своїм електронним підписом.
Відтак Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоров'я і Національною службою здоров'я України (НСЗУ) класифікувало усі помилки і регулярно проводить навчання лікарів. При цьому набільш розповсюдженими помилками є неправильне внесення серії і кодів вакцин, номерів вакцинації, створення записів, які дублюються або неповні дані в електронній системі охорони здоров'я.
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