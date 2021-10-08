ЗМІ оприлюднили можливу підсумкову заяву саміту Україна-ЄС, який запланований на 12 жовтня

Документ став доступний Радіо Свобода з джерел у ЄС.



"Ми зібралися, щоб підтвердити нашу постійну прихильність зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським союзом на основі Угоди про асоціацію та її глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі. Ми поділяємо спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права та прав людини, у тому числі прав осіб, що належать до меншин, а також гендерну рівність. ЄС знову підтвердив свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", – ідеться в заяві.

Президент Євроради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїдуть на саміт Україна-ЄС, який запланований на 12 жовтня.