Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Захищаємо інтереси бізнесу. Ми напрацювали зміни, які запроваджують збалансовану модель взаємодії держави та бізнесу. Враховуються інтереси обох сторін - компанії продовжать працювати, а робота правоохоронних органів стане прозорішою та відкритішою", - пише пресслужба.

Проєкт закону №9211 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень з метою забезпечення захисту прав учасників кримінального провадження включає деякі зміни.

Зокрема забороняється вилучення будь-яких предметів без ухвали суду, у разі вилучення техніки власник отримає право на копіювання інформації, тобто в компанії залишиться можливість працювати на інших пристроях. Адвокати й власники техніки зможуть знімати обшук на відео, а слідчий зобов'язаний обґрунтувати в суді приналежність її до злочину. Обов'язок прокурора - скасувати арешт майна одночасно з винесенням постанови слідчого про закриття кримінального провадження, якщо цього не відбулось, то власник може подати скаргу на дії прокурора.

Більш детально про зміни до законопроєкту №9211:

вдосконалення положень, які регулюють правовий статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт;

надання права безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису особі, яка користується приміщенням, у якому проводиться обшук, власнику чи іншому володільцю такого приміщення, а також адвокатам зазначених осіб;

деталізовано особливості тимчасового доступу до речей і документів, підстави та порядок тимчасового вилучення майна, накладення арешту на майно;

заборона вилучення пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, а також порушення роботи комп'ютерних та інших мереж, якщо знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення виступає інформація, що в них міститься, окрім випадків, передбачених частиною третьою статті 98 цього Кодексу; у разі вилучення таких пристроїв встановлено гарантію права викопіювання інформації власнику такого пристрою;

доповнення положень, що регулюють визначення речового доказу, пристроями для обробки, передавання та зберігання інформації або його складовими, а також визнання їх речовими доказами лише якщо вони є знаряддям, засобом чи предметом кримінального правопорушення, та/або можуть бути піддані експертизі чи використані як доказ;

доповнення положень, що регулюють визначення документа, будь-якими іншими формами зафіксованої візуальної або аудіальної інформації (у тому числі електронної), а також електронними документами відповідно до закону України "Про електронні документи та електронний документообіг";

встановлення особливостей зберігання пристроїв для обробки, передавання та зберігання інформації в електронному вигляді або їх складових;

встановлення недопущення заборони використання пристроїв для обробки, передавання та зберігання інформації або їх складових, якщо вони не вилучались під час процесуальних дій та використовуються їх власником (законним володільцем) як предмети або засоби праці;

збільшення строку звернення з клопотанням про арешт з 48 до 72 годин;

право визначення слідчим суддею строку під час розгляду питання про арешт майна строку такого арешту;

закріплення обов'язку доведення доцільності продовження арешту майна на сторону обвинувачення;

встановлення обов'язку скасування прокурором арештів майна у разі закриття кримінального провадження, гарантія оскарження бездіяльності прокурора щодо нескасування такого арешту майна;

підвищено вимоги до обґрунтування отримання дозволу на обшук, збільшено строк розгляду слідчим суддею питання про обшук до 3 днів (за наявності відповідного клопотання питання про обшук може бути розглянуте невідкладно в день надходження такого клопотання), розширено перелік підстав для відмови в дозволі на обшук;

унормування питання про статус вилучених речей та документів;

уточнення термінології шляхом доповнення визначення поняття "пристрої для обробки, передавання та зберігання інформації в електронному вигляді або їх складові";

інші редакційні зміни, спрямовані на приведення норм у відповідність із загальними засадами кримінального провадження.

А також доповнено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, зокрема про відмову у скасуванні арешту або його бездіяльність щодо нескасування арешту на майно після завершення строку, протягом якого здійснюється розгляд; рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, що мають ознаки недотримання вимог, передбачених статтями 167 і 168 цього Кодексу.

Крім цього, доповнено та уточнено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, зокрема щодо скасування арешту майна або відмову в ньому; щодо тимчасового доступу до речей і документів, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.